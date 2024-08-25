Израиль обстрелял территорию Ливана, после чего ввел у себя режим ЧС

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В Израиле на 48 часов ввели режим ЧС
В Израиле на 48 часов ввели режим ЧС Фото:

Израиль нанес удар по ливанским объектам «Хезболла». После этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о введении режима чрезвычайно ситуации в стране на 48 часов.

«Упреждающий удар ЦАХАЛа [по объектам „Хезболлах“ в Ливане — прим. ред.] был подтвержден в ходе обсуждений, состоявшихся сегодня вечером... Между тем, министр обороны Галант объявил об „особой ситуации“ на ближайшие 48 часов в тылу, и в 07:00 был вызван кабинет по вопросам политики и безопасности», — пишет Ynet.

Сейчас в Израиле приостановлены вылеты из международного аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Прилетающие самолеты перенаправляют в другие аэропорты в связи с режимом ЧС.

Ранее Израиль обвинил «Хезболлу» в подготовке атаки и начал ответные удары по позициям движения. ВВС Израиля нанесли превентивный удар по бойцам «Хезболлы» в Ливане, которые готовили запуск ракеты по израильской территории, пишет RT.

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Израиль нанес удар по ливанским объектам «Хезболла». После этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о введении режима чрезвычайно ситуации в стране на 48 часов. «Упреждающий удар ЦАХАЛа [по объектам „Хезболлах“ в Ливане — прим. ред.] был подтвержден в ходе обсуждений, состоявшихся сегодня вечером... Между тем, министр обороны Галант объявил об „особой ситуации“ на ближайшие 48 часов в тылу, и в 07:00 был вызван кабинет по вопросам политики и безопасности», — пишет Ynet. Сейчас в Израиле приостановлены вылеты из международного аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Прилетающие самолеты перенаправляют в другие аэропорты в связи с режимом ЧС. Ранее Израиль обвинил «Хезболлу» в подготовке атаки и начал ответные удары по позициям движения. ВВС Израиля нанесли превентивный удар по бойцам «Хезболлы» в Ливане, которые готовили запуск ракеты по израильской территории, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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