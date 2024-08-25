Израиль обстрелял территорию Ливана, после чего ввел у себя режим ЧС

Израиль нанес удар по ливанским объектам «Хезболла». После этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о введении режима чрезвычайно ситуации в стране на 48 часов.
«Упреждающий удар ЦАХАЛа [по объектам „Хезболлах“ в Ливане — прим. ред.] был подтвержден в ходе обсуждений, состоявшихся сегодня вечером... Между тем, министр обороны Галант объявил об „особой ситуации“ на ближайшие 48 часов в тылу, и в 07:00 был вызван кабинет по вопросам политики и безопасности», — пишет Ynet.
Сейчас в Израиле приостановлены вылеты из международного аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Прилетающие самолеты перенаправляют в другие аэропорты в связи с режимом ЧС.
Ранее Израиль обвинил «Хезболлу» в подготовке атаки и начал ответные удары по позициям движения. ВВС Израиля нанесли превентивный удар по бойцам «Хезболлы» в Ливане, которые готовили запуск ракеты по израильской территории, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.