26 августа 2024

IBPT заявил, что не имеет отношения к задержанию Павла Дурова во Франции

© Служба новостей «URA.RU»
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Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций не сотрудничает с расследованием дела Павла Дурова
Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций не сотрудничает с расследованием дела Павла Дурова Фото:

Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (IBPT) не имеет никакого отношения к задержанию основателя Telegram Павла Дурова во Франции и не взаимодействует с французскими властями по этому делу. Об этом сообщила официальный представитель бельгийского регулятора Натали Дюмон.

«IBPT не является ни полицейской службой, ни судебным органом, поэтому не имеет никакого отношения к расследованию во Франции», — передает слова Дюмон РИА Новости. Она добавила, что IBPT не сотрудничает с французскими властями по этому вопросу. Дюмон пояснила, что роль бельгийского регулятора заключается в соблюдении правил Евросоюза (ЕС) по модерированию контента и нормам прозрачности, а не в отслеживании нелегального контента в социальных сетях.

В мае 2023 года IBPT начал надзор за мессенджером Telegram в рамках всего ЕС из-за регистрации бельгийской компании EDSR, представляющей интересы сервиса. 24 августа Дуров был задержан в аэропорту Парижа по подозрению в правонарушениях, включая непредоставление запрашиваемой информации и управление мессенджером, который предположительно используется для незаконной деятельности.

Предпринимателю может грозить срок заключения до 20 лет. 26 августа стало известно, что Дурову предъявлены обвинения в 12 преступлениях и он останется под арестом до 28 августа. В настоящее время его допрашивают представители правоохранительных органов в рамках расследования киберпреступлений против неназванного лица, информирует RT.

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Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (IBPT) не имеет никакого отношения к задержанию основателя Telegram Павла Дурова во Франции и не взаимодействует с французскими властями по этому делу. Об этом сообщила официальный представитель бельгийского регулятора Натали Дюмон. «IBPT не является ни полицейской службой, ни судебным органом, поэтому не имеет никакого отношения к расследованию во Франции», — передает слова Дюмон РИА Новости. Она добавила, что IBPT не сотрудничает с французскими властями по этому вопросу. Дюмон пояснила, что роль бельгийского регулятора заключается в соблюдении правил Евросоюза (ЕС) по модерированию контента и нормам прозрачности, а не в отслеживании нелегального контента в социальных сетях. В мае 2023 года IBPT начал надзор за мессенджером Telegram в рамках всего ЕС из-за регистрации бельгийской компании EDSR, представляющей интересы сервиса. 24 августа Дуров был задержан в аэропорту Парижа по подозрению в правонарушениях, включая непредоставление запрашиваемой информации и управление мессенджером, который предположительно используется для незаконной деятельности. Предпринимателю может грозить срок заключения до 20 лет. 26 августа стало известно, что Дурову предъявлены обвинения в 12 преступлениях и он останется под арестом до 28 августа. В настоящее время его допрашивают представители правоохранительных органов в рамках расследования киберпреступлений против неназванного лица, информирует RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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