«Коммерсант»: Татнефть возместила Словакии и Венгрии выбывшие поставки ЛУКОЙЛа

Компания «Татнефть» значительно увеличила объемы экспорта нефти в Словакию и Венгрию, компенсируя сокращение поставок от ЛУКОЙЛа через нефтепровод «Дружба» после ограничений, введенных Украиной. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на информацию от своих источников.
«Нефтекомпаниям (в основном, „Татнефти“) удалось заместить поставки ЛУКОЙЛа по нефтепроводу „Дружба“ в Словакию и Венгрию, прекращенные с июля после введения Украиной санкций против компании», — указывает издание. По данным «Коммерсант», каждой из стран было поставлено около 330 тысяч тонн нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба».
В первой половине года доля «Татнефти» составляла 34% и 53% от общего объема российского экспорта нефти в Венгрию и Словакию соответственно. После июльских поставок эти показатели возросли до примерно 77% и 92%. Кроме того, к экспорту нефти присоединилась и компания «РуссНефть», о чем также сообщает «Коммерсант».
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