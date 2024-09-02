«Чушь и бред»: Путин резко высказался о трансгендерах*

Путин выступил против трансгендеров* в спорте

02 сентября 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Трансгендеры* напрочь убивают женский спорт, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новость по теме «Мужчины избивают женщин за медали — это безумие»: на Олимпиаде выступили трансгендеры*. Фоторепортаж Президент России Владимир Путин в разговоре с детьми поделился своим отношением к трансгендерам (относятся к экстремистскому движению ЛГБТ, запрещенному в России). Он подчеркнул, что такие люди напрочь убивают женский спорт, отсылая на события прошедшей недавно Олимпиады-2024 в Париже. Тогда представитель из Алжира Иман Хелиф сломал нос итальянке Анджеле Карини во время боксерского турнира. «Они убивают напрочь женский спорт, просто убивают. Любой мужчина может объявить себя женщиной и выступить в любом виде спорта, не дав никаких шансов женщинам занимать призовые места. <…> Это вообще несправедливо, это чушь, это бред», — эмоционально высказался Владимир Путин во время разговора с детьми в рамках открытого урока «Разговоры о важном». Трансляцию встречи приводит телеканал «Россия 24». В Париже с 26 июля по 11 августа проходила Олимпиада-2024. В мероприятии также участвовали трансгендеры. URA.RU приводило соответствующие кадры. Тогда президент Сербии Александр Вучич резко раскритиковал мероприятие из-за участия трансгендеров. «Безумие начало управлять миром», — заявлял он тогда. *Относятся к движению ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин в разговоре с детьми поделился своим отношением к трансгендерам (относятся к экстремистскому движению ЛГБТ, запрещенному в России). Он подчеркнул, что такие люди напрочь убивают женский спорт, отсылая на события прошедшей недавно Олимпиады-2024 в Париже. Тогда представитель из Алжира Иман Хелиф сломал нос итальянке Анджеле Карини во время боксерского турнира. «Они убивают напрочь женский спорт, просто убивают. Любой мужчина может объявить себя женщиной и выступить в любом виде спорта, не дав никаких шансов женщинам занимать призовые места. <…> Это вообще несправедливо, это чушь, это бред», — эмоционально высказался Владимир Путин во время разговора с детьми в рамках открытого урока «Разговоры о важном». Трансляцию встречи приводит телеканал «Россия 24». В Париже с 26 июля по 11 августа проходила Олимпиада-2024. В мероприятии также участвовали трансгендеры. URA.RU приводило соответствующие кадры. Тогда президент Сербии Александр Вучич резко раскритиковал мероприятие из-за участия трансгендеров. «Безумие начало управлять миром», — заявлял он тогда. *Относятся к движению ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено