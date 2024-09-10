Путин рассказал об укреплении ВМФ России

В военно-морском флоте (ВМФ) России планируется развитие всех видов войск, наращивание боевых возможностей и модернизация подготовки корабельных экипажей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Мы продолжим укреплять наш военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать ударные возможности», — заявил Путин во время командно-штабных учений «Океан-2024». Трансляция шла на телеканале «Россия 24».
Также российский лидер добавил, что в ВМФ будет усовершенствована подготовка береговых и авиационных частей, а также корабельных экипажей. При этом будет учитываться реальный боевой опыт.
Ранее главком Военно-морского флота РФ Александр Моисеев сообщил, что на Азовском море будут созданы соединения ВМФ. По его словам, развитие Азовского морского района будет продолжено.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.