Путин рассказал об укреплении ВМФ России

Путин: в ВМФ начнется развитие всех видов войск и корабельных экипажей
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин заявил о модернизации работы ВМФ России Фото:

В военно-морском флоте (ВМФ) России планируется развитие всех видов войск, наращивание боевых возможностей и модернизация подготовки корабельных экипажей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Мы продолжим укреплять наш военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать ударные возможности», — заявил Путин во время командно-штабных учений «Океан-2024». Трансляция шла на телеканале «Россия 24».

Также российский лидер добавил, что в ВМФ будет усовершенствована подготовка береговых и авиационных частей, а также корабельных экипажей. При этом будет учитываться реальный боевой опыт.

Ранее главком Военно-морского флота РФ Александр Моисеев сообщил, что на Азовском море будут созданы соединения ВМФ. По его словам, развитие Азовского морского района будет продолжено.

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В военно-морском флоте (ВМФ) России планируется развитие всех видов войск, наращивание боевых возможностей и модернизация подготовки корабельных экипажей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Мы продолжим укреплять наш военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать ударные возможности», — заявил Путин во время командно-штабных учений «Океан-2024». Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Также российский лидер добавил, что в ВМФ будет усовершенствована подготовка береговых и авиационных частей, а также корабельных экипажей. При этом будет учитываться реальный боевой опыт. Ранее главком Военно-морского флота РФ Александр Моисеев сообщил, что на Азовском море будут созданы соединения ВМФ. По его словам, развитие Азовского морского района будет продолжено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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