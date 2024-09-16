В России хотят увеличить размер пособия по уходу за ребенком

В РФ размер пособия по уходу за ребенком панируют поднять с 40 до 50% от среднего заработка родителя, а с 2026 года — до 60%. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Правительство обсуждает возможность увеличения размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет, которое выплачивается родителям в декретном отпуске. Поручение проработать нормативное закрепление вопроса дал Михаил Мишустин по итогам июльской стратегической сессии», — на список решений ссылается РБК. По данным издания, поручение должно быть исполнено к январю следующего года.
Прожиточный минимум на детей в текущем году по стране варьируется в зависимости от региона. К примеру, в Москве он составляет 19 586 рублей, а в Чукотском автономном округе — 39 122 рублей. Ранее депутаты Госдумы РФ предлагали увеличить пособие по уходу за ребенком младше полутора лет до 60% от среднего заработка родителя.
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