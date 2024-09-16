16 сентября 2024

В России хотят увеличить размер пособия по уходу за ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти рассматривают вариант с увеличением выплат в два этапа
Власти рассматривают вариант с увеличением выплат в два этапа Фото:

В РФ размер пособия по уходу за ребенком панируют поднять с 40 до 50% от среднего заработка родителя, а с 2026 года — до 60%. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство обсуждает возможность увеличения размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет, которое выплачивается родителям в декретном отпуске. Поручение проработать нормативное закрепление вопроса дал Михаил Мишустин по итогам июльской стратегической сессии», — на список решений ссылается РБК. По данным издания, поручение должно быть исполнено к январю следующего года.

Прожиточный минимум на детей в текущем году по стране варьируется в зависимости от региона. К примеру, в Москве он составляет 19 586 рублей, а в Чукотском автономном округе — 39 122 рублей. Ранее депутаты Госдумы РФ предлагали увеличить пособие по уходу за ребенком младше полутора лет до 60% от среднего заработка родителя.

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В РФ размер пособия по уходу за ребенком панируют поднять с 40 до 50% от среднего заработка родителя, а с 2026 года — до 60%. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. «Правительство обсуждает возможность увеличения размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет, которое выплачивается родителям в декретном отпуске. Поручение проработать нормативное закрепление вопроса дал Михаил Мишустин по итогам июльской стратегической сессии», — на список решений ссылается РБК. По данным издания, поручение должно быть исполнено к январю следующего года. Прожиточный минимум на детей в текущем году по стране варьируется в зависимости от региона. К примеру, в Москве он составляет 19 586 рублей, а в Чукотском автономном округе — 39 122 рублей. Ранее депутаты Госдумы РФ предлагали увеличить пособие по уходу за ребенком младше полутора лет до 60% от среднего заработка родителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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