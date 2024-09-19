Раскрыта схема поставок оружия из Индии на Украину

Reuters: ЕС закупают у Индии артиллерийские снаряды и передают их Киеву
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Индийские снаряды попали на территорию Украины через Чехию и Италию, заявило Reuters
Индийские снаряды попали на территорию Украины через Чехию и Италию, заявило Reuters Фото:
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Индия значительно увеличила экспорт вооружений в Европу, в том числе боеприпасы, которые затем передаются Украине. Об этом сообщило агентство Reuters. Там же отметили, что власти знаю о передаче снарядов Украине, но не принимают мер. Боеприпасы Киеву преимущественно поступают через Италию и Чехию.

«Артиллерийские снаряды, продаваемые индийскими производителями оружия, перенаправлялись европейскими покупателями на Украину, и Нью-Дели не вмешался, чтобы остановить торговлю», — сообщило агентство. По информации Reuters, с февраля 2022 года по июль 2024 года объем продаж вооружений от трех крупнейших индийских производителей в Европу возрос с 2,8 миллиона до 135,25 миллиона долларов. Известно, что по такой схеме боеприпасы на Украину поставляются уже более года.

Источники в Индии утверждают, что речь идет о небольших объемах боеприпасов. Власти страны продолжают отслеживать ситуацию. О том как именно индийские боеприпасы были завезены в страну, неизвестно. Некоторые источники агентства утверждают, что из страны на Украину их экспортировали Италия и Чехия.

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Индия значительно увеличила экспорт вооружений в Европу, в том числе боеприпасы, которые затем передаются Украине. Об этом сообщило агентство Reuters. Там же отметили, что власти знаю о передаче снарядов Украине, но не принимают мер. Боеприпасы Киеву преимущественно поступают через Италию и Чехию. «Артиллерийские снаряды, продаваемые индийскими производителями оружия, перенаправлялись европейскими покупателями на Украину, и Нью-Дели не вмешался, чтобы остановить торговлю», — сообщило агентство. По информации Reuters, с февраля 2022 года по июль 2024 года объем продаж вооружений от трех крупнейших индийских производителей в Европу возрос с 2,8 миллиона до 135,25 миллиона долларов. Известно, что по такой схеме боеприпасы на Украину поставляются уже более года. Источники в Индии утверждают, что речь идет о небольших объемах боеприпасов. Власти страны продолжают отслеживать ситуацию. О том как именно индийские боеприпасы были завезены в страну, неизвестно. Некоторые источники агентства утверждают, что из страны на Украину их экспортировали Италия и Чехия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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