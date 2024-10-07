В Следкоме и МЧС подтвердили отставки генералов

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Двадцать седьмое заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, генерал-лейтенант полиции, офицерский мундир
Сегодня, 7 октября, восемь российских генерал-лейтенантов были отправлены в отставку Фото:

В ряде российских силовых структур произошли отставки высокопоставленных офицеров. Глава СУ СК по Ставропольскому краю генерал-майор Игорь Иванов ушел в отставку по выслуге лет, как подтвердили в пресс-службе управления СК по региону.

«Глава следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю генерал-майор Игорь Иванов ушел в отставку по выслуге лет», — пишет РБК со ссылкой на ведомство. Иванов возглавлял ставропольское управление СК с июня 2017 года. Его место временно займет полковник юстиции Олег Сидоров.

Также в пресс-службе МЧС России сообщили об отставках руководителей региональных управлений. Генерал-лейтенанты Сергей Полетыкин и Сергей Филиппов покинули свои посты начальников ГУ МЧС по Московской и Ростовской областям соответственно. По информации из пресс-службы МЧС по Подмосковью, Полетыкин был выведен за штат в связи с достижением предельного возраста для службы.

Ранее стало известно, что восемь генералов из МЧС, СК и ФСИН были освобождены от занимаемых должностей. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. О том, что известно о пяти уволенных главой государства генералах — в материале URA.RU.

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В ряде российских силовых структур произошли отставки высокопоставленных офицеров. Глава СУ СК по Ставропольскому краю генерал-майор Игорь Иванов ушел в отставку по выслуге лет, как подтвердили в пресс-службе управления СК по региону. «Глава следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю генерал-майор Игорь Иванов ушел в отставку по выслуге лет», — пишет РБК со ссылкой на ведомство. Иванов возглавлял ставропольское управление СК с июня 2017 года. Его место временно займет полковник юстиции Олег Сидоров. Также в пресс-службе МЧС России сообщили об отставках руководителей региональных управлений. Генерал-лейтенанты Сергей Полетыкин и Сергей Филиппов покинули свои посты начальников ГУ МЧС по Московской и Ростовской областям соответственно. По информации из пресс-службы МЧС по Подмосковью, Полетыкин был выведен за штат в связи с достижением предельного возраста для службы. Ранее стало известно, что восемь генералов из МЧС, СК и ФСИН были освобождены от занимаемых должностей. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. О том, что известно о пяти уволенных главой государства генералах — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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