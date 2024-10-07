В Следкоме и МЧС подтвердили отставки генералов

07 октября 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

Сегодня, 7 октября, восемь российских генерал-лейтенантов были отправлены в отставку Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В ряде российских силовых структур произошли отставки высокопоставленных офицеров. Глава СУ СК по Ставропольскому краю генерал-майор Игорь Иванов ушел в отставку по выслуге лет, как подтвердили в пресс-службе управления СК по региону. «Глава следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю генерал-майор Игорь Иванов ушел в отставку по выслуге лет», — пишет РБК со ссылкой на ведомство. Иванов возглавлял ставропольское управление СК с июня 2017 года. Его место временно займет полковник юстиции Олег Сидоров. Также в пресс-службе МЧС России сообщили об отставках руководителей региональных управлений. Генерал-лейтенанты Сергей Полетыкин и Сергей Филиппов покинули свои посты начальников ГУ МЧС по Московской и Ростовской областям соответственно. По информации из пресс-службы МЧС по Подмосковью, Полетыкин был выведен за штат в связи с достижением предельного возраста для службы. Ранее стало известно, что восемь генералов из МЧС, СК и ФСИН были освобождены от занимаемых должностей. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. О том, что известно о пяти уволенных главой государства генералах — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ряде российских силовых структур произошли отставки высокопоставленных офицеров. Глава СУ СК по Ставропольскому краю генерал-майор Игорь Иванов ушел в отставку по выслуге лет, как подтвердили в пресс-службе управления СК по региону. «Глава следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю генерал-майор Игорь Иванов ушел в отставку по выслуге лет», — пишет РБК со ссылкой на ведомство. Иванов возглавлял ставропольское управление СК с июня 2017 года. Его место временно займет полковник юстиции Олег Сидоров. Также в пресс-службе МЧС России сообщили об отставках руководителей региональных управлений. Генерал-лейтенанты Сергей Полетыкин и Сергей Филиппов покинули свои посты начальников ГУ МЧС по Московской и Ростовской областям соответственно. По информации из пресс-службы МЧС по Подмосковью, Полетыкин был выведен за штат в связи с достижением предельного возраста для службы. Ранее стало известно, что восемь генералов из МЧС, СК и ФСИН были освобождены от занимаемых должностей. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. О том, что известно о пяти уволенных главой государства генералах — в материале URA.RU.