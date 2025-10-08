Фон дер Ляйен нашла способ слежки за «российской нефтью»

В ЕК предложили задействовать создаваемую на восточных границах Евросоюза «стену дронов» для слежения за танкерами, которые могут перевозить российскую нефть. С инициативой выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
«Я говорю о таких общеевропейских флагманах, как Eastern Flank Watch и Drone Wall. Drone Wall — это наш ответ на реалии современной войны… От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью. От мониторинга вооруженной миграции до контроля над российским теневым флотом», — заявила фон дер Ляйен. Цитата по РИА «Новости».
Проект «стены дронов» подразумевает установку вдоль границы с Россией многоуровневой системы, состоящей из разнообразных инструментов наблюдения и автоматических комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя европейскую инициативу, по историческим примерам, строительство стен всегда имеет негативные последствия.
Подверг критике идею создания «стены дронов» и президент Франции Эммануэль Макрон. С подозрением к данной идее отнеслись и некоторые из его европейских коллег.
