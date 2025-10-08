Фон дер Ляйен нашла способ слежки за «российской нефтью»

Фон дер Ляйен предложила использовать «стены дронов» для слежки за нефтью из РФ
Урсула фон дер Ляйен придумала новое применение своей «стене дронов»
В ЕК предложили задействовать создаваемую на восточных границах Евросоюза «стену дронов» для слежения за танкерами, которые могут перевозить российскую нефть. С инициативой выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

«Я говорю о таких общеевропейских флагманах, как Eastern Flank Watch и Drone Wall. Drone Wall — это наш ответ на реалии современной войны… От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью. От мониторинга вооруженной миграции до контроля над российским теневым флотом», — заявила фон дер Ляйен. Цитата по РИА «Новости».

Проект «стены дронов» подразумевает установку вдоль границы с Россией многоуровневой системы, состоящей из разнообразных инструментов наблюдения и автоматических комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя европейскую инициативу, по историческим примерам, строительство стен всегда имеет негативные последствия.

Подверг критике идею создания «стены дронов» и президент Франции Эммануэль Макрон. С подозрением к данной идее отнеслись и некоторые из его европейских коллег.

