В Херсонской области погибли мирные жители после атаки ВСУ

В Херсонской области за последние сутки в результате атак ВСУ погибли три мирных жителя. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Также в Железном порту в результате обстрела загорелось два здания для временного проживания, именно там погибли мирные жители.
«Помимо этого, враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Забарино, Заводовку, Каиры, Корсунку, Каховку, Новую Каховку, Новые Лагеря, Райское и Таврийск» — пишет Сальдо в своем telegram-канале.
