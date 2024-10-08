На Алтае проходит научная конференция по изучению влияния тюрков на историю РФ

08 октября 2024 в 21:55 Размер текста - 17 +

На Алтае проходит научная конференция «Горный Алтай — прародина тюрков» Фото: пресс-служба «Горный Алтай — прародина тюрков» В Горно-Алтайске состоялось открытие первой Международной научно-практической конференции «Горный Алтай — прародина тюрков». На мероприятии собрались десятки ученых-историков, чтобы поделиться своими исследованиями по процессу происхождения и расселения тюркских народов по Евразии. Как отметил глава Республики Алтай Андрей Турчак, данная конференция имеет большое практическое значение для исследователей. Андрей Турчак подчеркнул важность Алтая в истории тюркских народов Фото: пресс-служба «Горный Алтай — прародина тюрков» «Сегодня здесь собрались известные ученые, специалисты из различных регионов РФ, других стран. Нам бы хотелось, чтобы проведение этой конференции стало традиционным, чтобы Республика Алтай традиционно являлась принимающей стороной. <…> Горный Алтай с древних времен был территорией взаимодействия различных этносов, крупнейших мировых религий, уникальным сплавом культур, сплавом цивилизаций. Таковым Горный Алтай остается и сейчас, в наши дни», — рассказал Андрей Турчак. Его слова приводит пресс-служба научной конференции. Как отметил глава региона, в настоящий момент на территории Алтая в мире и согласии проживают более 90 народов. Причем каждый из них сохраняет традиции, передавая их из поколения в поколение. Всего в конференции «Горный Алтай — прародина тюрков» принимают участие более 70 ученых, специализирующихся на истории тюркских народов. Присутствуют как отечественные исследователи, так и зарубежные эксперты. Расселение тюрков определило историю России, отметил Владимир Мединский (слева) Фото: пресс-служба «Горный Алтай — прародина тюрков» На открытии также присутствовал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он отметил, что расселение тюркских народов по Евразии в целом определило историю как России, так и других государств. До сих пор ученые со всего мира ведут дискуссии по этому поводу. Все больше экспертов приходят ко мнению, что именно Алтай стал исходной точкой, откуда началось расселение тюрков, подчеркнул Мединский. Церемония открытия конференции собрала и других высокопоставленных гостей, среди которых были полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе Анатолий Серышев, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. На пленарном заседании выступили знаменитые эксперты в области востоковедения из разных стран, включая Республику Беларусь, Венгрию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Гости обсудили важность тюркских народов для этнического состава России и значение славяно-тюркской общности для консолидации государства. Аликбер Аликберов из Института востоковедения РАН подчеркнул базовую роль взаимоотношений славян и тюрков в истории Евразии. В рамках конференции запланировано проведение обсуждений по истории, культуре и письменности тюркских народов, а также их взаимодействия со славянами. Также будут рассмотрены археологические и этнографические исследования, связанные с тюркской цивилизацией на территории Горного Алтая и Южной Сибири. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Горно-Алтайске состоялось открытие первой Международной научно-практической конференции «Горный Алтай — прародина тюрков». На мероприятии собрались десятки ученых-историков, чтобы поделиться своими исследованиями по процессу происхождения и расселения тюркских народов по Евразии. Как отметил глава Республики Алтай Андрей Турчак, данная конференция имеет большое практическое значение для исследователей. «Сегодня здесь собрались известные ученые, специалисты из различных регионов РФ, других стран. Нам бы хотелось, чтобы проведение этой конференции стало традиционным, чтобы Республика Алтай традиционно являлась принимающей стороной. <…> Горный Алтай с древних времен был территорией взаимодействия различных этносов, крупнейших мировых религий, уникальным сплавом культур, сплавом цивилизаций. Таковым Горный Алтай остается и сейчас, в наши дни», — рассказал Андрей Турчак. Его слова приводит пресс-служба научной конференции. Как отметил глава региона, в настоящий момент на территории Алтая в мире и согласии проживают более 90 народов. Причем каждый из них сохраняет традиции, передавая их из поколения в поколение. Всего в конференции «Горный Алтай — прародина тюрков» принимают участие более 70 ученых, специализирующихся на истории тюркских народов. Присутствуют как отечественные исследователи, так и зарубежные эксперты. На открытии также присутствовал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он отметил, что расселение тюркских народов по Евразии в целом определило историю как России, так и других государств. До сих пор ученые со всего мира ведут дискуссии по этому поводу. Все больше экспертов приходят ко мнению, что именно Алтай стал исходной точкой, откуда началось расселение тюрков, подчеркнул Мединский. Церемония открытия конференции собрала и других высокопоставленных гостей, среди которых были полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе Анатолий Серышев, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. На пленарном заседании выступили знаменитые эксперты в области востоковедения из разных стран, включая Республику Беларусь, Венгрию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Гости обсудили важность тюркских народов для этнического состава России и значение славяно-тюркской общности для консолидации государства. Аликбер Аликберов из Института востоковедения РАН подчеркнул базовую роль взаимоотношений славян и тюрков в истории Евразии. В рамках конференции запланировано проведение обсуждений по истории, культуре и письменности тюркских народов, а также их взаимодействия со славянами. Также будут рассмотрены археологические и этнографические исследования, связанные с тюркской цивилизацией на территории Горного Алтая и Южной Сибири.