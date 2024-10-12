Утром 12 октября на трассе Екатеринбург — Пермь водитель ВАЗ-2109 без прав, не сменивший летнюю резину, потерял контроль за машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте, сообщили в ГАИ Свердловской области.
«Мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2109, на котором установлены летние шины, двигаясь с небезопасной скоростью, не учел дорожные и погодные условия, потерял контроль над управлением машиной, допустил занос с последующим выездом на полосу встречного движения и столкновение с грузовым автомобилем Volvo в составе с полуприцепом», — говорится в telegram-канале ведомства. Водитель скончался до прибытия врачей.
Инспекторы выяснили, что погибший мужчина водительского удостоверения не имеет, а ранее трижды привлекался к ответственности за пьяную езду. В каком состоянии он был в момент ДТП, выяснят после экспертизы. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Проводится расследование.
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