На Пермском тракте ВАЗ на летней резине попал в смертельное ДТП. Фото

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Водитель не сменил резину с летней на зимнюю (архивное фото)
Водитель не сменил резину с летней на зимнюю (архивное фото) Фото:

Утром 12 октября на трассе Екатеринбург — Пермь водитель ВАЗ-2109 без прав, не сменивший летнюю резину, потерял контроль за машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте, сообщили в ГАИ Свердловской области.

«Мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2109, на котором установлены летние шины, двигаясь с небезопасной скоростью, не учел дорожные и погодные условия, потерял контроль над управлением машиной, допустил занос с последующим выездом на полосу встречного движения и столкновение с грузовым автомобилем Volvo в составе с полуприцепом», — говорится в telegram-канале ведомства. Водитель скончался до прибытия врачей.

Инспекторы выяснили, что погибший мужчина водительского удостоверения не имеет, а ранее трижды привлекался к ответственности за пьяную езду. В каком состоянии он был в момент ДТП, выяснят после экспертизы. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Проводится расследование.

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Утром 12 октября на трассе Екатеринбург — Пермь водитель ВАЗ-2109 без прав, не сменивший летнюю резину, потерял контроль за машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте, сообщили в ГАИ Свердловской области. «Мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2109, на котором установлены летние шины, двигаясь с небезопасной скоростью, не учел дорожные и погодные условия, потерял контроль над управлением машиной, допустил занос с последующим выездом на полосу встречного движения и столкновение с грузовым автомобилем Volvo в составе с полуприцепом», — говорится в telegram-канале ведомства. Водитель скончался до прибытия врачей. Инспекторы выяснили, что погибший мужчина водительского удостоверения не имеет, а ранее трижды привлекался к ответственности за пьяную езду. В каком состоянии он был в момент ДТП, выяснят после экспертизы. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Проводится расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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