Президент Бразилии присоединится к саммиту БРИКС онлайн

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, несмотря на проблемы со здоровьем, выразил намерение участвовать в саммите БРИКС в онлайн-формате. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита в Казани.
«Закончил только что разговор с президентом Бразилии господином Лулой. Как известно, он по медицинским соображениям должен был остаться дома. Очень сожалеет, что не смог лично приехать, но намерен завтра в видеорежиме вместе с нами поработать», — рассказал Путин, его слова передает РИА Новости.
Также президент России поделился, что участие Лулы да Силвы в саммите по видеосвязи запланировано на раннее утро по местному времени, что представляет определенные трудности. Тем не менее, бразильский лидер настаивает на своем участии, подчеркивая свою заинтересованность в работе саммита и желание внести личный вклад даже удаленно.
Ранее стало известно, что президент Бразилии не сможет присутствовать на саммите БРИКС из-за травмы головы. Его пресс-служба уточнила, врачи запретили ему совершать длительные авиаперелеты.
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