Президент Бразилии присоединится к саммиту БРИКС онлайн

Путин: Да Сильва примет участие в саммите БРИКС в видеорежиме
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Президент Бразилии Лула да Сильва заявил о намерении учавствовать в саммите БРИКС
Президент Бразилии Лула да Сильва заявил о намерении учавствовать в саммите БРИКС Фото:
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Саммит БРИКС 2024 в Казани

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, несмотря на проблемы со здоровьем, выразил намерение участвовать в саммите БРИКС в онлайн-формате. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита в Казани.

«Закончил только что разговор с президентом Бразилии господином Лулой. Как известно, он по медицинским соображениям должен был остаться дома. Очень сожалеет, что не смог лично приехать, но намерен завтра в видеорежиме вместе с нами поработать», — рассказал Путин, его слова передает РИА Новости.

Также президент России поделился, что участие Лулы да Силвы в саммите по видеосвязи запланировано на раннее утро по местному времени, что представляет определенные трудности. Тем не менее, бразильский лидер настаивает на своем участии, подчеркивая свою заинтересованность в работе саммита и желание внести личный вклад даже удаленно.

Ранее стало известно, что президент Бразилии не сможет присутствовать на саммите БРИКС из-за травмы головы. Его пресс-служба уточнила, врачи запретили ему совершать длительные авиаперелеты.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, несмотря на проблемы со здоровьем, выразил намерение участвовать в саммите БРИКС в онлайн-формате. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита в Казани. «Закончил только что разговор с президентом Бразилии господином Лулой. Как известно, он по медицинским соображениям должен был остаться дома. Очень сожалеет, что не смог лично приехать, но намерен завтра в видеорежиме вместе с нами поработать», — рассказал Путин, его слова передает РИА Новости. Также президент России поделился, что участие Лулы да Силвы в саммите по видеосвязи запланировано на раннее утро по местному времени, что представляет определенные трудности. Тем не менее, бразильский лидер настаивает на своем участии, подчеркивая свою заинтересованность в работе саммита и желание внести личный вклад даже удаленно. Ранее стало известно, что президент Бразилии не сможет присутствовать на саммите БРИКС из-за травмы головы. Его пресс-служба уточнила, врачи запретили ему совершать длительные авиаперелеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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