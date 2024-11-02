Командира ВСУ будут заочно судить в Москве за теракты

02 ноября 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Суд Москвы заочно осудят в Москве за теракты на территории РФ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командира отдельного центра специальных операций «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Матвиишина будут судить заочно в Москве по обвинению в совершении террористических актов в Курской и Брянской областях. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СКР. «Завершено расследование уголовного дела по обвинению (заочно) командира отдельного центра специальных операций „Запад“ вооруженных сил Украины полковника Андрея Матвиишина в совершении террористических актов на территории РФ… Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ. По данным следствия, действия Матвиишина привели к ранениям не менее 12 человек. Следователями выявлено, что еще в 2022 году Андрей Матвиишин, управляя подразделением в Черниговской и Сумской областях Украины, отдал приказы о нанесении ударов по территории РФ с использованием беспилотников, оснащенных взрывными устройствами. Действия украинского командира привели к пострадавшим среди мирного населения. В настоящий в Курской области ведутся активные боевые действия. Накануне полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков предположил, что украинским военным вскоре придется уйти из Курской области. Он считает, что иначе бои переместятся в Сумскую область Украины, граничащей с Курской. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командира отдельного центра специальных операций «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Матвиишина будут судить заочно в Москве по обвинению в совершении террористических актов в Курской и Брянской областях. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СКР. «Завершено расследование уголовного дела по обвинению (заочно) командира отдельного центра специальных операций „Запад“ вооруженных сил Украины полковника Андрея Матвиишина в совершении террористических актов на территории РФ… Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ. По данным следствия, действия Матвиишина привели к ранениям не менее 12 человек. Следователями выявлено, что еще в 2022 году Андрей Матвиишин, управляя подразделением в Черниговской и Сумской областях Украины, отдал приказы о нанесении ударов по территории РФ с использованием беспилотников, оснащенных взрывными устройствами. Действия украинского командира привели к пострадавшим среди мирного населения. В настоящий в Курской области ведутся активные боевые действия. Накануне полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков предположил, что украинским военным вскоре придется уйти из Курской области. Он считает, что иначе бои переместятся в Сумскую область Украины, граничащей с Курской.