Командира отдельного центра специальных операций «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Матвиишина будут судить заочно в Москве по обвинению в совершении террористических актов в Курской и Брянской областях. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СКР.
«Завершено расследование уголовного дела по обвинению (заочно) командира отдельного центра специальных операций „Запад“ вооруженных сил Украины полковника Андрея Матвиишина в совершении террористических актов на территории РФ… Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ. По данным следствия, действия Матвиишина привели к ранениям не менее 12 человек.
Следователями выявлено, что еще в 2022 году Андрей Матвиишин, управляя подразделением в Черниговской и Сумской областях Украины, отдал приказы о нанесении ударов по территории РФ с использованием беспилотников, оснащенных взрывными устройствами. Действия украинского командира привели к пострадавшим среди мирного населения.
В настоящий в Курской области ведутся активные боевые действия. Накануне полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков предположил, что украинским военным вскоре придется уйти из Курской области. Он считает, что иначе бои переместятся в Сумскую область Украины, граничащей с Курской.
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