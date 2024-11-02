Боец СВО погиб во время взрыва в Черкесске

Боец специальной военной операции, а так же его мать и бабушка погибли при взрыве газа в Черкесске. ЧП произошло 31 октября. По данным издания Инфо24, военнослужащий приезжал в город на несколько дней.
«Ислам Табулов 2000 года рождения отправился в зону боевых действий полгода назад. 24 октября он на несколько дней приехал к родственникам в Карачаево-Черкесию», — сообщает Инфо24. Как уточняют городские telegram-каналы, Табуловы жили этажом ниже пенсионерки, которую соседи обвиняют в трагедии.
Активисты сообщают, что погибшего участника спецоперации и членов его семьи похоронят в ауле Абаза-Хабль Адыге-Хабльского района республики. Дата прощания не известна.
В кирпичном пятиэтажном доме на улице Лободина в Черкесске 31 октября произошел взрыв. На четвертом этаже взорвался газ, обрушилось несколько квартир. В результате ЧП погибли пять человек.
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