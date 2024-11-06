FT: ВСУ опасаются сокращения поддержки США в случае победы Трампа на выборах

В рядах ВСУ опасаются, что поддержка США может сократиться после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента. Об этом пишет газета Financial Times.
«Многие люди в ВСУ боятся, что помощь от США прекратится», — говорится в материале газеты со ссылкой на украинского чиновника из оборонной сферы. Там добавили, что это может привести к потере контроля над частью Донбасса.
Один из украинских чиновников заявил, что прекращение помощи от США может означать серьезные проблемы для Украины. Другой источник надеется, что в результате победы Трампа Европа и Британия смогут активнее участвовать в международной политике, хотя он не уверен в их возможностях.
В США прошли 60-е президентские выборы, на которых, по данным американских СМИ, победил Дональд Трамп, набравший наибольшее количество голосов выборщиков. Он обещал закончить российско-украинский конфликт за один день и сократить финансовую поддержку Киева. В МИД России отметили, что переизбрание Трампа не изменит антироссийский курс США.
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