FT: ВСУ опасаются сокращения поддержки США в случае победы Трампа на выборах

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Победа Трампа может означать сокращение американской помощи Украине, пишет FT
Победа Трампа может означать сокращение американской помощи Украине, пишет FT Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

В рядах ВСУ опасаются, что поддержка США может сократиться после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента. Об этом пишет газета Financial Times.

«Многие люди в ВСУ боятся, что помощь от США прекратится», — говорится в материале газеты со ссылкой на украинского чиновника из оборонной сферы. Там добавили, что это может привести к потере контроля над частью Донбасса.

Один из украинских чиновников заявил, что прекращение помощи от США может означать серьезные проблемы для Украины. Другой источник надеется, что в результате победы Трампа Европа и Британия смогут активнее участвовать в международной политике, хотя он не уверен в их возможностях.

В США прошли 60-е президентские выборы, на которых, по данным американских СМИ, победил Дональд Трамп, набравший наибольшее количество голосов выборщиков. Он обещал закончить российско-украинский конфликт за один день и сократить финансовую поддержку Киева. В МИД России отметили, что переизбрание Трампа не изменит антироссийский курс США.

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В рядах ВСУ опасаются, что поддержка США может сократиться после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента. Об этом пишет газета Financial Times. «Многие люди в ВСУ боятся, что помощь от США прекратится», — говорится в материале газеты со ссылкой на украинского чиновника из оборонной сферы. Там добавили, что это может привести к потере контроля над частью Донбасса. Один из украинских чиновников заявил, что прекращение помощи от США может означать серьезные проблемы для Украины. Другой источник надеется, что в результате победы Трампа Европа и Британия смогут активнее участвовать в международной политике, хотя он не уверен в их возможностях. В США прошли 60-е президентские выборы, на которых, по данным американских СМИ, победил Дональд Трамп, набравший наибольшее количество голосов выборщиков. Он обещал закончить российско-украинский конфликт за один день и сократить финансовую поддержку Киева. В МИД России отметили, что переизбрание Трампа не изменит антироссийский курс США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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