Венгрия не дала разблокировать средства Еврофонда мира для Украины

Министры иностранных дел стран ЕС не сумели договориться о разблокировке средств Европейского фонда мира для Украины из-за того, что Венгрия снова наложила вето на решение. С таким заявлением выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«Сегодня не могу вас проинформировать о том, что Европейский фонд мира разблокирован. К сожалению, его все еще блокирует венгерская сторона», — сказал Радослав Сикорский в эфире
В начале года стало понятно, что Евросоюз намерен ударить по экономике Венгрии за отказ финансировать киевский режим. Позже Германия и Франция открыто отказались поддерживать план, позволяющий обойти венгерское вето. В октябре украинские власти заявляли, что собираются получить от ЕС 1,9 млрд евро, пишет «Национальная служба новостей».
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