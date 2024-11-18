Венгрия не дала разблокировать средства Еврофонда мира для Украины

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В ЕС не смогли договориться о разблокировке средств для Киева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министры иностранных дел стран ЕС не сумели договориться о разблокировке средств Европейского фонда мира для Украины из-за того, что Венгрия снова наложила вето на решение. С таким заявлением выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Сегодня не могу вас проинформировать о том, что Европейский фонд мира разблокирован. К сожалению, его все еще блокирует венгерская сторона», — сказал Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP Info.

В начале года стало понятно, что Евросоюз намерен ударить по экономике Венгрии за отказ финансировать киевский режим. Позже Германия и Франция открыто отказались поддерживать план, позволяющий обойти венгерское вето. В октябре украинские власти заявляли, что собираются получить от ЕС 1,9 млрд евро, пишет «Национальная служба новостей».

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Министры иностранных дел стран ЕС не сумели договориться о разблокировке средств Европейского фонда мира для Украины из-за того, что Венгрия снова наложила вето на решение. С таким заявлением выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский. «Сегодня не могу вас проинформировать о том, что Европейский фонд мира разблокирован. К сожалению, его все еще блокирует венгерская сторона», — сказал Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP Info. В начале года стало понятно, что Евросоюз намерен ударить по экономике Венгрии за отказ финансировать киевский режим. Позже Германия и Франция открыто отказались поддерживать план, позволяющий обойти венгерское вето. В октябре украинские власти заявляли, что собираются получить от ЕС 1,9 млрд евро, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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