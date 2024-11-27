Глава офиса Зеленского призвал вернуться к границам 2022 года для переговоров

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Ермак призвал начать переговоры с Россией после возвращения к границам 2022 года
Ермак призвал начать переговоры с Россией после возвращения к границам 2022 года Фото:
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Для начала мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта Москве и Киеву нужно вернуться к территориальным границам 23 февраля 2022 года. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. 

«Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования», — заявил Ермак. Его слова передает издание Dagens industri.

При этом Андрей Ермак счел необязательным возвращаться к границам 1991 года, как сообщалось ранее. Газета Financial Times писала, что Запад начал обсуждать с Киевом отказ от возвращения к территориям того периода взамен на гарантии безопасности от НАТО. Чиновник объяснил, что возвращение к границам 23 февраля 2022 года будет демонстрировать желание обеих сторон прекратить боевые действия. 

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Для начала мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта Москве и Киеву нужно вернуться к территориальным границам 23 февраля 2022 года. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.  «Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования», — заявил Ермак. Его слова передает издание Dagens industri. При этом Андрей Ермак счел необязательным возвращаться к границам 1991 года, как сообщалось ранее. Газета Financial Times писала, что Запад начал обсуждать с Киевом отказ от возвращения к территориям того периода взамен на гарантии безопасности от НАТО. Чиновник объяснил, что возвращение к границам 23 февраля 2022 года будет демонстрировать желание обеих сторон прекратить боевые действия. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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