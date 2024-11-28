В России увеличат штрафы за нарушение ПДД

Госдума РФ рассматривает поправки, которые предусматривают увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников. По его словам, соответствующий законопроект уже поступил в Госдуму от правительства и может быть принят до конца этого года.
«Я думаю, до конца года примем», — заявил Крашенинников. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что инициатива уже находится на рассмотрении в нижней палате парламента.
По словам депутата, поправки были внесены правительством РФ в рамках усиления ответственности за нарушения на дорогах. Эти изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и предотвращение аварий.
Ранее URA.RU писало, что за вождение в нетрезвом виде в 2024 году водителям придется заплатить штраф размером 30 тысяч рублей. Нарушителей также лишат прав на срок от 1,5 до двух лет. Подробно — в материале агентства.
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