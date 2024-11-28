В России увеличат штрафы за нарушение ПДД

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Госдума ужесточит штрафы за нарушение ПДД уже к концу 2024 года
Госдума ужесточит штрафы за нарушение ПДД уже к концу 2024 года Фото:

Госдума РФ рассматривает поправки, которые предусматривают увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников. По его словам, соответствующий законопроект уже поступил в Госдуму от правительства и может быть принят до конца этого года.

«Я думаю, до конца года примем», — заявил Крашенинников. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что инициатива уже находится на рассмотрении в нижней палате парламента.

По словам депутата, поправки были внесены правительством РФ в рамках усиления ответственности за нарушения на дорогах. Эти изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и предотвращение аварий.

Ранее URA.RU писало, что за вождение в нетрезвом виде в 2024 году водителям придется заплатить штраф размером 30 тысяч рублей. Нарушителей также лишат прав на срок от 1,5 до двух лет. Подробно — в материале агентства.

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Госдума РФ рассматривает поправки, которые предусматривают увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников. По его словам, соответствующий законопроект уже поступил в Госдуму от правительства и может быть принят до конца этого года. «Я думаю, до конца года примем», — заявил Крашенинников. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что инициатива уже находится на рассмотрении в нижней палате парламента. По словам депутата, поправки были внесены правительством РФ в рамках усиления ответственности за нарушения на дорогах. Эти изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и предотвращение аварий. Ранее URA.RU писало, что за вождение в нетрезвом виде в 2024 году водителям придется заплатить штраф размером 30 тысяч рублей. Нарушителей также лишат прав на срок от 1,5 до двух лет. Подробно — в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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