За что могут отобрать водительское удостоверение в России в 2024 году

Нарушение правил дорожного движения (ПДД) может привести к серьезным последствиям, вплоть до лишения водительского удостоверения. В 2024 году в России основания для лишения прав остались практически без изменений, однако некоторые нюансы все же стоит учитывать. В этой статье URA.RU подробно расскажет, за что можно лишиться водительских прав, на какие сроки и что делать, если такая ситуация все же произошла.
Основные причины лишения прав
Управление автомобилем в состоянии опьянения. Самая распространенная причина лишения водительских прав — это вождение в нетрезвом виде. Если водитель будет остановлен сотрудниками ГИБДД и при прохождении медицинского освидетельствования будет установлен факт опьянения, то ему грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
При повторном нарушении наказание ужесточается: размер штрафа возрастает до 200-300 тысяч рублей, а срок лишения прав увеличивается до 3 лет. Кроме того, за повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.
Важно помнить, что даже если вы употребляли алкоголь накануне, а за руль сели на следующий день в трезвом состоянии, алкотестер все равно может показать наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Поэтому лучше воздержаться от вождения как минимум сутки после принятия спиртного.
Отказ от медицинского освидетельствования. Если водитель отказывается проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, это приравнивается к признанию себя пьяным. Наказание будет таким же, как и за управление автомобилем в нетрезвом виде — штраф 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Превышение скорости. За значительное превышение скоростного режима также можно лишиться водительского удостоверения. Если превышение скорости более чем на 60 км/ч, то штраф будет от 2000 до 2500 рублей, либо лишение прав на 4-6 месяцев.
При повторном нарушении в течение года наказание ужесточается: штраф составит 5000 рублей, а срок лишения увеличится до 1 года. Превышение скорости более чем на 80 км/ч даже в первый раз обернется лишением прав на полгода.
Выезд на встречную полосу. Выезд на полосу встречного движения в неположенном месте — одно из самых опасных нарушений ПДД. За него предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок от 4 до 6 месяцев. Повторный выезд на «встречку» в течение года увеличивает срок лишения до 1 года.
Однако есть ряд ситуаций, когда выезд на встречную полосу разрешен:
- объезд препятствия;
- поворот налево или разворот;
- движение по дороге с односторонним движением;
- движение по автомагистрали, обозначенной знаком 5.1.
Проезд на красный сигнал светофора. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика карается штрафом в размере 1000 рублей. Но если вы повторите это нарушение в течение года, то лишитесь прав на 4-6 месяцев.
То же самое касается непропуска пешехода или велосипедиста на пешеходном переходе. Первое нарушение обойдется штрафом от 1500 до 2500 рублей, а повторное приведет к лишению водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Оставление места ДТП. Если водитель стал участником дорожно-транспортного происшествия и покинул место аварии — ему грозит лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.
Исключение составляют случаи, когда водитель вынужден покинуть место ДТП, чтобы доставить пострадавших в больницу. Но после этого он обязан вернуться на место происшествия.
Прочие нарушения за которые лишают прав
Помимо перечисленных выше грубых нарушений ПДД, лишиться водительских прав можно и за ряд других проступков:
- Управление незарегистрированным или не прошедшим техосмотр ТС. Наказывается штрафом 500-800 рублей, повторное нарушение — лишение прав на 1-3 месяца.
- Управление автомобилем без номерных знаков или с подложными номерами. Штраф 5000 рублей или лишение на срок до 3 месяцев.
- Нарушение правил перевозки крупногабаритных или опасных грузов. Штраф 2000-2500 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев.
- Передача управления автомобилем лицу в состоянии опьянения или не имеющему прав. Штраф 30 000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года.
- Использование подложного или поддельного водительского удостоверения. Штраф до 80 000 рублей и лишение права в дальнейшем получить права до 3 лет.
Процедура лишения прав
Важно понимать, что лишить водительских прав может только суд. Сотрудник ГИБДД лишь составляет протокол о совершенном правонарушении и направляет материалы дела мировому судье. Тот, в свою очередь, рассматривает дело и выносит решение о лишении водительских прав.
У водителя есть 10 дней на обжалование решения суда в вышестоящей инстанции. Если постановление не будет обжаловано или вышестоящий суд оставит его без изменения, оно вступает в законную силу.
После этого водитель в течение 3 рабочих дней обязан сдать свое водительское удостоверение в ГИБДД. Отсчет срока лишения начинается с момента сдачи прав. Если водитель уклоняется от сдачи удостоверения, срок лишения прерывается и продолжается только после фактической сдачи прав или их изъятия сотрудниками ГИБДД.
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