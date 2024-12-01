Грузинский футболист из «Наполи» поддержал беспорядки на родине

Футболист Кварацхелия поддержал протестующих в Тбилиси
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По словам Кварацхелии, никто не может стоять выше грузинского народа
По словам Кварацхелии, никто не может стоять выше грузинского народа Фото:

Грузинский футболист, нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия поддержал митингующих в Грузии, где продолжаются протесты. Обращение к населению он опубликовал в своих социальных сетях.

«Желание и воля народа идти по европейским дорогам — это наш исторический выбор, единственный правильный выбор, и отворачиваться от этой дороги недопустимо», — написал футболист в соцсетях. Он подчеркнул, что никто не может быть выше воли грузинского народа. Также он выразил надежду на прекращение жестокости в стране.

В Грузии начались акции протеста после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении отложить начало переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года. За последние два дня в отделения полиции были доставлены 107 человек. Участники протестов 1 декабря продолжают занимать часть проспекта Руставели, главной улицы города.

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Грузинский футболист, нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия поддержал митингующих в Грузии, где продолжаются протесты. Обращение к населению он опубликовал в своих социальных сетях. «Желание и воля народа идти по европейским дорогам — это наш исторический выбор, единственный правильный выбор, и отворачиваться от этой дороги недопустимо», — написал футболист в соцсетях. Он подчеркнул, что никто не может быть выше воли грузинского народа. Также он выразил надежду на прекращение жестокости в стране. В Грузии начались акции протеста после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении отложить начало переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года. За последние два дня в отделения полиции были доставлены 107 человек. Участники протестов 1 декабря продолжают занимать часть проспекта Руставели, главной улицы города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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