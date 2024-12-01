Грузинский футболист из «Наполи» поддержал беспорядки на родине

Грузинский футболист, нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия поддержал митингующих в Грузии, где продолжаются протесты. Обращение к населению он опубликовал в своих социальных сетях.
«Желание и воля народа идти по европейским дорогам — это наш исторический выбор, единственный правильный выбор, и отворачиваться от этой дороги недопустимо», — написал футболист в соцсетях. Он подчеркнул, что никто не может быть выше воли грузинского народа. Также он выразил надежду на прекращение жестокости в стране.
В Грузии начались акции протеста после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении отложить начало переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года. За последние два дня в отделения полиции были доставлены 107 человек. Участники протестов 1 декабря продолжают занимать часть проспекта Руставели, главной улицы города.
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