Экс-заместитель министра транспорта России Алексей Семенов был отправлен в следственный изолятор. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
«Экс-заместитель министра транспорта РФ отправлен в СИЗО», — указали в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Столичный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о заключении под стражу Семенова, который обвиняется в совершении преступления по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере либо в составе организованной группы).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.