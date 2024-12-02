Экс-заместитель министра транспорта РФ отправлен в СИЗО

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Экс-замминистра транспорта РФ Алексей Семенов отправлен в СИЗО по подозрению в крупном мошенничестве
Экс-замминистра транспорта РФ Алексей Семенов отправлен в СИЗО по подозрению в крупном мошенничестве Фото:

Экс-заместитель министра транспорта России Алексей Семенов был отправлен в следственный изолятор. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

«Экс-заместитель министра транспорта РФ отправлен в СИЗО», — указали в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Столичный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о заключении под стражу Семенова, который обвиняется в совершении преступления по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере либо в составе организованной группы).

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Экс-заместитель министра транспорта России Алексей Семенов был отправлен в следственный изолятор. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. «Экс-заместитель министра транспорта РФ отправлен в СИЗО», — указали в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Столичный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о заключении под стражу Семенова, который обвиняется в совершении преступления по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере либо в составе организованной группы).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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