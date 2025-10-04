ВС РФ ударили по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим функционирование предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), а также по местам подготовки к запуску дальнобойных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.
«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства. Удары совершались авиацией оперативно-тактического назначения, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерийскими подразделениями группировок ВС РФ.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что подразделения российской группировки «Юг» за последние сутки улучшили тактическое положение на линии боевого соприкосновения, в то время как потери ВСУ составили до 230 человек. Кроме того, уточняется, что группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и укрепила свои позиции. По информации оборонного ведомства, потери ВСУ на этом участке за прошедшие сутки составили более 220 военнослужащих.
Бойцы группировки «Центр» уничтожили до 450 украинских военнослужащих, еще 55 солдат ВСУ потеряли в зоне ответственности подразделений «Днепр». Группировка «Восток» продолжила наступление вглубь обороны украинских бойцов. На этом направлении ВСУ потеряли свыше 290 военнослужащих.
