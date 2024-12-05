05 декабря 2024

Смирнов обратился к курянам после ухода с поста губернатора. Видео

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Смирнов пообещал поддерживать родной регион на новом месте работы
Смирнов пообещал поддерживать родной регион на новом месте работы Фото:

Ушедший с поста губернатора Курской области Алексей Смирнов записал видеообращение к жителям, в котором рассказал о переходе на новое место работы. Он не уточнил, какую должность займет, но отметил, что продолжит помогать землякам.

«По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие... На новом месте работы я приложу все усилия, чтобы поддерживать наш регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию», — обратился Смирнов в своем telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области. После этого он назначил Александра Хинштейна врио главы региона, подчеркнув, что в субъекте РФ предстоит проделать много работы.

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Ушедший с поста губернатора Курской области Алексей Смирнов записал видеообращение к жителям, в котором рассказал о переходе на новое место работы. Он не уточнил, какую должность займет, но отметил, что продолжит помогать землякам. «По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие... На новом месте работы я приложу все усилия, чтобы поддерживать наш регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию», — обратился Смирнов в своем telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области. После этого он назначил Александра Хинштейна врио главы региона, подчеркнув, что в субъекте РФ предстоит проделать много работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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