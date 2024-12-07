На «Мисс Россию» Анну Линникову напал таксист в Санкт-Петербурге

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Анна Линиикова рассказала, что в Петербурге на нее напал водитель такси
Анна Линиикова рассказала, что в Петербурге на нее напал водитель такси Фото:

Российская фотомодель, обладательница титула «Мисс Россия 2022» Анна Линникова рассказала о нападении таксистом в ее сторону. Этим она поделилась в соцсетях. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. 

«На меня напал водитель [в Петербурге]. С самого начала он был агрессивным, а потом и вовсе напал на меня, обматерил! Схватил меня, хорошо, что не больше», — рассказала российская модель подписчикам. Ее слова передает Sport24. По ее словам, она воспользовалась услугой такси через «Яндекс» и пообещала потребовать с сервиса моральную компенсацию.

Под конец Линникова включилась в дискуссию с подписчиками на тему мигрантов. По ее словам, агрессивных иностранцев в России много. 

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Российская фотомодель, обладательница титула «Мисс Россия 2022» Анна Линникова рассказала о нападении таксистом в ее сторону. Этим она поделилась в соцсетях. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.  «На меня напал водитель [в Петербурге]. С самого начала он был агрессивным, а потом и вовсе напал на меня, обматерил! Схватил меня, хорошо, что не больше», — рассказала российская модель подписчикам. Ее слова передает Sport24. По ее словам, она воспользовалась услугой такси через «Яндекс» и пообещала потребовать с сервиса моральную компенсацию. Под конец Линникова включилась в дискуссию с подписчиками на тему мигрантов. По ее словам, агрессивных иностранцев в России много. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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