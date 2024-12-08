Умер актер из сериала «След» и «Глухарь»

Советский и российский актер Олег Руденко-Травин скончался 6 декабря. Он был широко известен благодаря своим ролям в таких популярных сериалах, как «Глухарь» и «Метод». О смерти артиста сообщили на его странице в агрегаторе «Кино-Театр.Ру», добавив в биографию дату смерти.
Руденко-Травин родился в 1957 году. Окончил Саратовское театральное училище имени Слонова. В течение своей карьеры он работал в нескольких театрах. В 1987 году состоялся дебют на экране в фильме «Мужские портреты» режиссера Валерия Лонского. Руденко-Травин снялся примерно в 50 кинопроектах, среди которых «След», «Карпов», «Розыск», «Эпидемия».
Кроме успешной карьеры в кино, Олег Руденко-Травин также оставил значительный след в театральном искусстве, выступая на сценах Саратовского театра драмы, Тюменского областного театра драмы и Московского государственного областного Театра кукол. Причина смерти актера пока не раскрывается.
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