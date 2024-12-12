Жителей села Запорожской области начали эвакуировать

В подконтрольном Украине селе Малая Токмачка началась принудительная эвакуация
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Жители села Малая Токмачка экстренно покидают дома из-за угрозы безопасности на фоне боевых действий в регионе
Жители села Малая Токмачка экстренно покидают дома из-за угрозы безопасности на фоне боевых действий в регионе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители села Малая Токмачка (Запорожская область) экстренно покидают свои дома. Украинские власти начали принудительную эвакуацию, так как село находится непосредственно на линии боевого соприкосновения.

«Принято решение о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка, которое расположено непосредственно на линии боевого соприкосновения», — сообщается на сайте местной полиции. Это мера предпринята для обеспечения безопасности местного населения в условиях продолжающихся боевых действий.

По данным властей, часть жителей уже покинула село, однако некоторые до сих пор находятся в своих домах. Процесс эвакуации продолжается, и власти прикладывают все усилия, чтобы обеспечить безопасный выезд каждого жителя.

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Жители села Малая Токмачка (Запорожская область) экстренно покидают свои дома. Украинские власти начали принудительную эвакуацию, так как село находится непосредственно на линии боевого соприкосновения. «Принято решение о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка, которое расположено непосредственно на линии боевого соприкосновения», — сообщается на сайте местной полиции. Это мера предпринята для обеспечения безопасности местного населения в условиях продолжающихся боевых действий. По данным властей, часть жителей уже покинула село, однако некоторые до сих пор находятся в своих домах. Процесс эвакуации продолжается, и власти прикладывают все усилия, чтобы обеспечить безопасный выезд каждого жителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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