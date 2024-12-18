На пермской трассе за 25 млн рублей продают комплекс из гостиницы, бани и АЗС

В Пермском крае на федеральной автомагистрали, связывающей краевую столицу и ее город-спутник Краснокамск, продается готовый бизнес. Это база для стоянки грузового транспорта со всей инфраструктурой.
«Гостиница, кафе с хорошей домашней кухней, гостевыми домиками, баней, недорогой заправкой дизельным топливом. Есть свой пруд с зоной отдыха, верандой на понтоне», — написано на сайте бесплатных объявлений. Срок окупаемости бизнеса продавец оценил в восемь лет.
Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае продается горнолыжная база с австрийской канатной дорогой. Готовый бизнес оценили в 18 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!