На пермской трассе за 25 млн рублей продают комплекс из гостиницы, бани и АЗС

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Гостевой комплекс находится на трассе Пермь - Краснокамск
Гостевой комплекс находится на трассе Пермь - Краснокамск Фото:

В Пермском крае на федеральной автомагистрали, связывающей краевую столицу и ее город-спутник Краснокамск, продается готовый бизнес. Это база для стоянки грузового транспорта со всей инфраструктурой.

«Гостиница, кафе с хорошей домашней кухней, гостевыми домиками, баней, недорогой заправкой дизельным топливом. Есть свой пруд с зоной отдыха, верандой на понтоне», — написано на сайте бесплатных объявлений. Срок окупаемости бизнеса продавец оценил в восемь лет.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае продается горнолыжная база с австрийской канатной дорогой. Готовый бизнес оценили в 18 миллионов рублей.

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В Пермском крае на федеральной автомагистрали, связывающей краевую столицу и ее город-спутник Краснокамск, продается готовый бизнес. Это база для стоянки грузового транспорта со всей инфраструктурой. «Гостиница, кафе с хорошей домашней кухней, гостевыми домиками, баней, недорогой заправкой дизельным топливом. Есть свой пруд с зоной отдыха, верандой на понтоне», — написано на сайте бесплатных объявлений. Срок окупаемости бизнеса продавец оценил в восемь лет. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае продается горнолыжная база с австрийской канатной дорогой. Готовый бизнес оценили в 18 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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