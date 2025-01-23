«Лукойл» готовится поменять своего депутата в пермском заксобрании

Советник гендиректора «Лукойл-Инжиниринг» Надежда Лядова в 2026 году не будет баллотироваться в депутаты заксобрания. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к краевым властям.
«Лядову больше „Лукойл“ выдвигать не будет. Но округ №27, который она представляла, остается за компанией. Подыщут замену», — говорит инсайдер.
Надежда Лядова не ответила на звонок URA.RU. Агентство направило запрос в «Лукойл», на момент публикации ответ не был получен.
Надежда Лядова ранее была директором ОАО «ПермНИПИнефть», заместителем гендиректора — филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть». Сейчас является советником руководителя компании, а также завкафедрой ПНИПУ «Нефтегазовый инжиниринг». Впервые в заксобрание она была избрана в 2016 году.
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