23 января 2025

«Лукойл» готовится поменять своего депутата в пермском заксобрании

© Служба новостей «URA.RU»
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Лядова в заксобрании работает второй созыв
Лядова в заксобрании работает второй созыв Фото:

Советник гендиректора «Лукойл-Инжиниринг» Надежда Лядова в 2026 году не будет баллотироваться в депутаты заксобрания. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к краевым властям.

«Лядову больше „Лукойл“ выдвигать не будет. Но округ №27, который она представляла, остается за компанией. Подыщут замену», — говорит инсайдер.

Надежда Лядова не ответила на звонок URA.RU. Агентство направило запрос в «Лукойл», на момент публикации ответ не был получен.

Надежда Лядова ранее была директором ОАО «ПермНИПИнефть», заместителем гендиректора — филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть». Сейчас является советником руководителя компании, а также завкафедрой ПНИПУ «Нефтегазовый инжиниринг». Впервые в заксобрание она была избрана в 2016 году.

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Советник гендиректора «Лукойл-Инжиниринг» Надежда Лядова в 2026 году не будет баллотироваться в депутаты заксобрания. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к краевым властям. «Лядову больше „Лукойл“ выдвигать не будет. Но округ №27, который она представляла, остается за компанией. Подыщут замену», — говорит инсайдер. Надежда Лядова не ответила на звонок URA.RU. Агентство направило запрос в «Лукойл», на момент публикации ответ не был получен. Надежда Лядова ранее была директором ОАО «ПермНИПИнефть», заместителем гендиректора — филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть». Сейчас является советником руководителя компании, а также завкафедрой ПНИПУ «Нефтегазовый инжиниринг». Впервые в заксобрание она была избрана в 2016 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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