Бундесвер планирует усилить свое присутствие в Балтийском море с помощью нового специального корабля, способного противостоять российскому флоту. Об этом сообщает издание Bild. Корабль, получивший название «НТВ 130», разработан для защиты ключевых инфраструктурных объектов, включая подводные кабели и ветряные электростанции.
«Сегодня мы представили головной корабль для беспилотных надводных и подводных лодок. Он может стать одним из следующих объектов закупок военно-морского флота», — отметил генеральный директор NVL Тим Вагнер. Соответствующее военное судно, которое, по его словам, сможет остановить российский флот в Балтийском море, лично представили министру обороны Германии Борису Писториусу.
«НТВ 130» оборудован для развертывания вооруженных скоростных катеров и управления боевыми беспилотниками, что делает его гибким и надежным в районе проведения операций. Компания Naval Vessels L?rssen работает и над другими проектами для Германии, включая строительство фрегатов, корветов и других судов.
Страны-члены НАТО решили усилить контроль за действиями российского военно-морского флота в Балтийском море, намереваясь ограничить доступ российских судов. Например, Швеция внедрила новую версию противокорабельной ракеты «Marks 3», которая способна препятствовать выходу российских кораблей из портов Санкт-Петербурга и Калининграда. Далее Минобороны Великобритании задействовало подводную лодку для наблюдения за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш, сообщает «Национальная служба новостей».
Еще в начале января сообщалось, что в НАТО намерены установить полный контроль над судоходством в Балтийском море. Россия обещает защитить интересы в Балтийском море от планов НАТО, передает телеканал «Царьград».
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