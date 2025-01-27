Россиянам рассказали, как забрать все пенсионные накопления в 2025 году

Жители России смогут сразу забрать свои пенсионные накопления в 2025 году, при условии, что их сумма будет менее 412 тысяч рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
«Если сумма накоплений составляет менее 412 тысяч рублей, всю ее можно получить разово. Для этого нужно подать заявление. Если же сумма накоплений больше 412 тысяч рублей, назначаются ежемесячные выплаты», — передает РИА Новости слова Гаврилова.
По словам депутата, заявление на получение накопительной пенсии направляется через портал Госуслуг, в офисе Соцфонда или НПФ, либо через МФЦ. Заявление может рассматриваться до 10 рабочих дней, отметил Гаврилов. Он уточнил, что в некоторых случаях срок рассмотрения составит до трех месяцев, когда понадобятся дополнительные документы.
Министерство финансов приостановило накопительную часть пенсий в 2014 году, сославшись на неблагоприятную финансовую ситуацию. Накопительная пенсия может быть назначена после достижения пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. По данным Министерства труда, большинство граждан (около 98%), имеющих право на накопительную пенсию, выбирают единовременную выплату. Это может быть связано с желанием получить все накопленные средства сразу, что позволяет использовать их по своему усмотрению, в том числе на крупные покупки или инвестиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.