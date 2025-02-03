Суд приговорил петербурженку к штрафу за продажу магнитов с Чебурашкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Союзмультфильм обвинил Галину Меркуль в продаже контрафактных магнитов с Чебурашкой
Союзмультфильм обвинил Галину Меркуль в продаже контрафактных магнитов с Чебурашкой Фото:

Калининский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело, связанное с нарушением исключительных прав на товарный знак. «Союзмультфильм» обвинил Галину Меркуль в продаже контрафактных магнитов с изображением Чебурашки.

«29 мая 2024 года в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 5, установлен факт продажи ИП Меркуль Г.В. контрафактного товара (магнит), на котором имеется изображение произведения изобразительного искусства „Чебурашка“», — сообщили в официальном telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Исключительные права на изображение Чебурашки принадлежат ООО «Союзмультфильм». Подтверждение прав собственности было предоставлено в виде копий документов о регистрации товарного знака.

Галина Меркуль, владелица торговой точки, явилась на судебное заседание, но возражений по существу не представила и не оспаривала факт продажи магнитов. Также она не представила доказательств того, что товар был введен в оборот с согласия истца.

Суд признал действия Галины Меркуль нарушением исключительного права на товарный знак и взыскал с нее в пользу ООО «Союзмультфильм» компенсацию в размере 10 000 рублей. Кроме того, с ответчика были взысканы стоимость магнита, почтовые расходы и расходы по уплате госпошлины, общая сумма составила 10 914 рублей 04 копейки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Калининский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело, связанное с нарушением исключительных прав на товарный знак. «Союзмультфильм» обвинил Галину Меркуль в продаже контрафактных магнитов с изображением Чебурашки. «29 мая 2024 года в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 5, установлен факт продажи ИП Меркуль Г.В. контрафактного товара (магнит), на котором имеется изображение произведения изобразительного искусства „Чебурашка“», — сообщили в официальном telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Исключительные права на изображение Чебурашки принадлежат ООО «Союзмультфильм». Подтверждение прав собственности было предоставлено в виде копий документов о регистрации товарного знака. Галина Меркуль, владелица торговой точки, явилась на судебное заседание, но возражений по существу не представила и не оспаривала факт продажи магнитов. Также она не представила доказательств того, что товар был введен в оборот с согласия истца. Суд признал действия Галины Меркуль нарушением исключительного права на товарный знак и взыскал с нее в пользу ООО «Союзмультфильм» компенсацию в размере 10 000 рублей. Кроме того, с ответчика были взысканы стоимость магнита, почтовые расходы и расходы по уплате госпошлины, общая сумма составила 10 914 рублей 04 копейки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...