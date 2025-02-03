Суд приговорил петербурженку к штрафу за продажу магнитов с Чебурашкой

Калининский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело, связанное с нарушением исключительных прав на товарный знак. «Союзмультфильм» обвинил Галину Меркуль в продаже контрафактных магнитов с изображением Чебурашки.
«29 мая 2024 года в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 5, установлен факт продажи ИП Меркуль Г.В. контрафактного товара (магнит), на котором имеется изображение произведения изобразительного искусства „Чебурашка“», — сообщили в официальном telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Исключительные права на изображение Чебурашки принадлежат ООО «Союзмультфильм». Подтверждение прав собственности было предоставлено в виде копий документов о регистрации товарного знака.
Галина Меркуль, владелица торговой точки, явилась на судебное заседание, но возражений по существу не представила и не оспаривала факт продажи магнитов. Также она не представила доказательств того, что товар был введен в оборот с согласия истца.
Суд признал действия Галины Меркуль нарушением исключительного права на товарный знак и взыскал с нее в пользу ООО «Союзмультфильм» компенсацию в размере 10 000 рублей. Кроме того, с ответчика были взысканы стоимость магнита, почтовые расходы и расходы по уплате госпошлины, общая сумма составила 10 914 рублей 04 копейки.
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