09 февраля 2025

Бойцы ВС РФ пошли на хитрость, чтобы взять в плен украинских боевиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские военные взяли в плен боевиков нацбатальона во время освобождения Торецка
Российские военные взяли в плен боевиков нацбатальона во время освобождения Торецка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные хитростью взяли в плен украинских бойцов из нацбатальона «Лють» под Торецком (Дзержинск) в ДНР. Об этом рассказал командир из группировки «Центр» Иван Шульга.

«Было пять пленных у меня с подразделения „Лють“. Мое подразделение заскочило на позицию к ним, в этот момент зашел враг. Они не ожидали, что мы уже там. Пришли, мы их разоружили, ручки связали и отправили в тыл к нашим спецслужбам», — отметил Шульга.

Также командир рассказал о подвиге сержанта Виталия Мастюгина, который провел четыре дня в тылу ВСУ, оставаясь незамеченным, и успешно уничтожал солдат противника во время операции по освобождению Торецка. В моменты перемещения противника военный получал указания для корректировки огня и открывал огонь из стрелкового оружия, при этом противник не имел представления о том, откуда велась стрельба.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные хитростью взяли в плен украинских бойцов из нацбатальона «Лють» под Торецком (Дзержинск) в ДНР. Об этом рассказал командир из группировки «Центр» Иван Шульга. «Было пять пленных у меня с подразделения „Лють“. Мое подразделение заскочило на позицию к ним, в этот момент зашел враг. Они не ожидали, что мы уже там. Пришли, мы их разоружили, ручки связали и отправили в тыл к нашим спецслужбам», — отметил Шульга. Также командир рассказал о подвиге сержанта Виталия Мастюгина, который провел четыре дня в тылу ВСУ, оставаясь незамеченным, и успешно уничтожал солдат противника во время операции по освобождению Торецка. В моменты перемещения противника военный получал указания для корректировки огня и открывал огонь из стрелкового оружия, при этом противник не имел представления о том, откуда велась стрельба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...