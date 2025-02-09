Бойцы ВС РФ пошли на хитрость, чтобы взять в плен украинских боевиков

Российские военные хитростью взяли в плен украинских бойцов из нацбатальона «Лють» под Торецком (Дзержинск) в ДНР. Об этом рассказал командир из группировки «Центр» Иван Шульга.
«Было пять пленных у меня с подразделения „Лють“. Мое подразделение заскочило на позицию к ним, в этот момент зашел враг. Они не ожидали, что мы уже там. Пришли, мы их разоружили, ручки связали и отправили в тыл к нашим спецслужбам», — отметил Шульга.
Также командир рассказал о подвиге сержанта Виталия Мастюгина, который провел четыре дня в тылу ВСУ, оставаясь незамеченным, и успешно уничтожал солдат противника во время операции по освобождению Торецка. В моменты перемещения противника военный получал указания для корректировки огня и открывал огонь из стрелкового оружия, при этом противник не имел представления о том, откуда велась стрельба.
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