В Петербурге грабитель ударила ножом в спину сотрудницу магазина

Вечером 16 февраля в Петербурге было совершено нападение на сотрудницу магазина. Преступница пыталась совершить кражу, и в попытке избежать задержания, нанесла потерпевшей ножевое ранение в спину. Об этом сообщило ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«16 февраля в 22:26 в полицию Центрального района поступило сообщение о ножевом ранении сотрудницы магазина, в доме 26 по улице Константина Заслонова. На месте происшествия сотрудниками полиции было установлено, что около 22:30 неизвестная совершила в магазине кражу товара, но была замечена 33-летней сотрудницей магазина, которая попыталась самостоятельно задержать похитительницу, на что та, ударив ее ножом в спину, скрылась», — сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале.
Сотрудница магазина была немедленно госпитализирована с резаной раной спины. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести. Полиция провела ряд оперативных мероприятий, которые позволили задержать подозреваемую в парадной соседнего дома. 30-летняя неработающая женщина, ранее уже судимая за кражу, была арестована с изъятой уликой — ножом. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела против задержанной.
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