Центробанк обеспокоился превращением россиян в дропперов

Центробанк: 80 тысяч человек каждый месяц становятся дропперами
© Служба новостей «URA.RU»
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Людей привлекает возможность легкого заработка, отмечет Полякова
Людей привлекает возможность легкого заработка, отмечет Полякова Фото:

Ежемесячно около 80 тысяч человек, включая иностранных граждан, привлекаются к деятельности в качестве дропперов (лицо, вовлеченное в нелегальные схемы вывода денежных средств с банковских карт — прим. URA.RU). Об этом заявила зампредседателя Банка России Ольга Полякова на форуме «Кибербезопасность в финансах», который проходит в Екатеринбурге. 

«Мы видим, что дропперами становятся порядка 80 тысяч российских и иностранных граждан», — передает ТАСС слова Поляковой. По ее словам, люди буквально доставляются автобусами к филиалам банков, где формируются две очереди: одна для оформления банковских карт, другая для закрытия счетов и вывода средств, заблокированных банками.

Центральный банк выразил беспокойство по поводу масштабов этой проблемы. По словам Поляковой, людей привлекает возможность легкого заработка. Она отметила, что существуют определенные сложности, связанные с отсутствием системы идентификации и повторной проверки иностранных граждан.

Ранее в Татарстане и Новосибирске правоохранительные органы пресекли деятельность преступных группировок, занимавшихся переводом похищенных средств за рубеж, в основном на Украину, сообщает RT. В ходе операций задержаны 100 человек, передает заместитель главы МВД России Андрей Храпов.

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Ежемесячно около 80 тысяч человек, включая иностранных граждан, привлекаются к деятельности в качестве дропперов (лицо, вовлеченное в нелегальные схемы вывода денежных средств с банковских карт — прим. URA.RU). Об этом заявила зампредседателя Банка России Ольга Полякова на форуме «Кибербезопасность в финансах», который проходит в Екатеринбурге.  «Мы видим, что дропперами становятся порядка 80 тысяч российских и иностранных граждан», — передает ТАСС слова Поляковой. По ее словам, люди буквально доставляются автобусами к филиалам банков, где формируются две очереди: одна для оформления банковских карт, другая для закрытия счетов и вывода средств, заблокированных банками. Центральный банк выразил беспокойство по поводу масштабов этой проблемы. По словам Поляковой, людей привлекает возможность легкого заработка. Она отметила, что существуют определенные сложности, связанные с отсутствием системы идентификации и повторной проверки иностранных граждан. Ранее в Татарстане и Новосибирске правоохранительные органы пресекли деятельность преступных группировок, занимавшихся переводом похищенных средств за рубеж, в основном на Украину, сообщает RT. В ходе операций задержаны 100 человек, передает заместитель главы МВД России Андрей Храпов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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