Центробанк обеспокоился превращением россиян в дропперов

Ежемесячно около 80 тысяч человек, включая иностранных граждан, привлекаются к деятельности в качестве дропперов (лицо, вовлеченное в нелегальные схемы вывода денежных средств с банковских карт — прим. URA.RU). Об этом заявила зампредседателя Банка России Ольга Полякова на форуме «Кибербезопасность в финансах», который проходит в Екатеринбурге.
«Мы видим, что дропперами становятся порядка 80 тысяч российских и иностранных граждан», — передает ТАСС слова Поляковой. По ее словам, люди буквально доставляются автобусами к филиалам банков, где формируются две очереди: одна для оформления банковских карт, другая для закрытия счетов и вывода средств, заблокированных банками.
Центральный банк выразил беспокойство по поводу масштабов этой проблемы. По словам Поляковой, людей привлекает возможность легкого заработка. Она отметила, что существуют определенные сложности, связанные с отсутствием системы идентификации и повторной проверки иностранных граждан.
Ранее в Татарстане и Новосибирске правоохранительные органы пресекли деятельность преступных группировок, занимавшихся переводом похищенных средств за рубеж, в основном на Украину, сообщает RT. В ходе операций задержаны 100 человек, передает заместитель главы МВД России Андрей Храпов.
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