В России могут создать универсальный QR-код для банков

В России рассматривается возможность создания универсального QR-кода для банков, чтобы упростить и унифицировать процесс проведения платежей через разные банки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Это предложение поддерживается большинством банков, участвующих в пилотном проекте Национальной системы платежных карт (НСПК).
«Большинство банков поддерживает как раз универсальный QR и активно участвует в пилоте, который проводит НСПК. Что касается предложений по роумингу [на рынке картоплатежей] — нужно внимательно изучить их», — заявила Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах», который прошел в Екатеринбурге.
Она добавила, что универсальный QR поможет минимизировать необходимость в доработках системы для большинства банков, подключенных к СБП. Преимущества введения универсального QR-кода также включают сокращение затрат и времени на адаптацию для банков, развивающих собственные платежные сервисы.
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