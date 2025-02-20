В России могут создать универсальный QR-код для банков

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Набиуллина заявила, что банки
Набиуллина заявила, что банки Фото:

В России рассматривается возможность создания универсального QR-кода для банков, чтобы упростить и унифицировать процесс проведения платежей через разные банки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Это предложение поддерживается большинством банков, участвующих в пилотном проекте Национальной системы платежных карт (НСПК). 

«Большинство банков поддерживает как раз универсальный QR и активно участвует в пилоте, который проводит НСПК. Что касается предложений по роумингу [на рынке картоплатежей] — нужно внимательно изучить их», — заявила Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах», который прошел в Екатеринбурге.

Она добавила, что универсальный QR поможет минимизировать необходимость в доработках системы для большинства банков, подключенных к СБП. Преимущества введения универсального QR-кода также включают сокращение затрат и времени на адаптацию для банков, развивающих собственные платежные сервисы.

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В России рассматривается возможность создания универсального QR-кода для банков, чтобы упростить и унифицировать процесс проведения платежей через разные банки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Это предложение поддерживается большинством банков, участвующих в пилотном проекте Национальной системы платежных карт (НСПК).  «Большинство банков поддерживает как раз универсальный QR и активно участвует в пилоте, который проводит НСПК. Что касается предложений по роумингу [на рынке картоплатежей] — нужно внимательно изучить их», — заявила Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах», который прошел в Екатеринбурге. Она добавила, что универсальный QR поможет минимизировать необходимость в доработках системы для большинства банков, подключенных к СБП. Преимущества введения универсального QR-кода также включают сокращение затрат и времени на адаптацию для банков, развивающих собственные платежные сервисы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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