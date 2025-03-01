Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск стал отцом в 14-й раз. Топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис родила от американского миллиардера ребенка — сына по имени Селдон Ликург.
«Обсудила это с Илоном, и в свете дня рождения прекрасной Аркадии мы подумали, что стоит также просто прямо рассказать о нашем чудесном и невероятном сыне Селдоне Ликурге», — заявила Зилис. О рождении ребенка от бизнесмена она написала в соцсети X.
Селдон стал четвертым общим ребенком Маска и Зилис. Всего у предпринимателя теперь 14 детей.
В середине февраля американская писательница и блогер Эшли Сент-Клер заявила, что родила ребенка от миллиардера Маска. Пол и имя младенца она не стала раскрывать.
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