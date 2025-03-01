Илон Маск стал отцом в 14-й раз

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Маску родили 14 ребенка, мальчика назвали Селдон
Маску родили 14 ребенка, мальчика назвали Селдон Фото:

Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск стал отцом в 14-й раз. Топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис родила от американского миллиардера ребенка — сына по имени Селдон Ликург.

«Обсудила это с Илоном, и в свете дня рождения прекрасной Аркадии мы подумали, что стоит также просто прямо рассказать о нашем чудесном и невероятном сыне Селдоне Ликурге», — заявила Зилис. О рождении ребенка от бизнесмена она написала в соцсети X.

Селдон стал четвертым общим ребенком Маска и Зилис. Всего у предпринимателя теперь 14 детей.

В середине февраля американская писательница и блогер Эшли Сент-Клер заявила, что родила ребенка от миллиардера Маска. Пол и имя младенца она не стала раскрывать.

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Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск стал отцом в 14-й раз. Топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис родила от американского миллиардера ребенка — сына по имени Селдон Ликург. «Обсудила это с Илоном, и в свете дня рождения прекрасной Аркадии мы подумали, что стоит также просто прямо рассказать о нашем чудесном и невероятном сыне Селдоне Ликурге», — заявила Зилис. О рождении ребенка от бизнесмена она написала в соцсети X. Селдон стал четвертым общим ребенком Маска и Зилис. Всего у предпринимателя теперь 14 детей. В середине февраля американская писательница и блогер Эшли Сент-Клер заявила, что родила ребенка от миллиардера Маска. Пол и имя младенца она не стала раскрывать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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