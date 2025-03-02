В Петербурге таксист выстрелил в пассажира из-за ссоры

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Таксист скрылся с места происшествия
Таксист скрылся с места происшествия Фото:

Вечерняя поездка на такси завершилась травмами для 35-летнего петербуржца из-за конфликта с 30-летним таксистом. Ссора, начавшаяся в автомобиле, усугубилась, когда водитель остановил машину, вышел и, предположительно, выстрелил в пассажира из травматического пистолета.

«Когда словесные аргументы закончились, таксист остановил машину, вышел из нее и выстрелил в оппонента, предположительно, из травматического пистолета»,— сообщает телеканал «78». После инцидента таксист быстро покинул место происшествия на машине.

В данный момент полиция проводит поиски водителя, и рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавший смог сам добраться до травмпункта, где врачи констатировали у него ушибы, гематомы и ссадины.

Ранее на юге Петербурга около станции метро «Московская» лазурный автобус протаранил остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла женщина. По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.

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Вечерняя поездка на такси завершилась травмами для 35-летнего петербуржца из-за конфликта с 30-летним таксистом. Ссора, начавшаяся в автомобиле, усугубилась, когда водитель остановил машину, вышел и, предположительно, выстрелил в пассажира из травматического пистолета. «Когда словесные аргументы закончились, таксист остановил машину, вышел из нее и выстрелил в оппонента, предположительно, из травматического пистолета»,— сообщает телеканал «78». После инцидента таксист быстро покинул место происшествия на машине. В данный момент полиция проводит поиски водителя, и рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавший смог сам добраться до травмпункта, где врачи констатировали у него ушибы, гематомы и ссадины. Ранее на юге Петербурга около станции метро «Московская» лазурный автобус протаранил остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла женщина. По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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