Автобус протаранил остановку в Петербурге: что известно к этому часу

На юге Петербурга около станции метро «Московская» лазурный автобус протаранил остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла женщина. По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
Обстоятельства ДТП
Согласно предварительной информации пресс-службы регионального главка МВД РФ, по неизвестным причинам водитель пассажирского автобуса №147 потерял контроль над транспортным средством, что привело к столкновению с семью легковыми автомобилями и последующему наезду на тротуар, где находилась остановка общественного транспорта. В результате аварии автобус, наехал на женщину-пешехода.
Пострадавшие
В результате ДТП погибла женщина, которая в момент аварии находилась на тротуаре. Ее личность устанавливается, примерный возраст — 50 лет. Пассажиры автобуса после происшествия покинули транспортное средство самостоятельно. Количество пострадавших уточняется.
Водитель
Водитель автобуса заявил сотрудникам правоохранительных органов о своем резком ухудшении самочувствия, сообщает telegram-канал «78». Ранее была информация об отработке версии, что мужчина мог заснуть во время управления транспортным средством. Источник «78» сообщил, что водителю 55 лет и он работает с 2011 года.
Реакция СК
Следователи возбудили два уголовных дела по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия автобус совершил наезд на остановку общественного транспорта по улице Варшавской. В настоящий момент сотрудники СК осуществляют осмотр места происшествия и проводят ряд проверочных действий для выяснения всех обстоятельств случившегося. Об этом сообщили в telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
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