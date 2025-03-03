Песков: Запад утрачивает свою коллективность, остается «партия войны»

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Песков сообщил, что коллективный Запад утрачивает коллективность
Песков сообщил, что коллективный Запад утрачивает коллективность Фото:

Запад утрачивает свою коллективность, однако все еще остается группа стран, которая составляет «партию войны». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти страны продолжают настаивать на продолжении боевых действий между Россией и Украиной. 

«Коллективный запад начал утрачивать коллективность, но остается группа стран, которая скорее составляет партию войны», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента добавил, что участники этой партии не говорят о скором начале мирных переговоров. Вместе с этим и Киев отказывается выйти на траекторию урегулирования украинского конфликта посредством дипломатии, подчеркнул Песков.

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Запад утрачивает свою коллективность, однако все еще остается группа стран, которая составляет «партию войны». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти страны продолжают настаивать на продолжении боевых действий между Россией и Украиной.  «Коллективный запад начал утрачивать коллективность, но остается группа стран, которая скорее составляет партию войны», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента добавил, что участники этой партии не говорят о скором начале мирных переговоров. Вместе с этим и Киев отказывается выйти на траекторию урегулирования украинского конфликта посредством дипломатии, подчеркнул Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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