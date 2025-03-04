Офицер за деньги разрешал солдатам воевать на ЗРПК «Панцирь»

В зенитном ракетном Краснознаменном полку, который занимается защитой воздушного пространства в Московской области, произошел коррупционный скандал — в 2023 году капитан одного из полков брал взятки в 50 тысяч рублей за разрешение сержантам и солдатам участвовать в обучении для подготовки членов экипажей зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь». Это дело рассмотрел Одинцовский гарнизонный военный суд, сообщили журналисты.
«Узнав, что из его подразделения трое — два солдата и сержант — хотят уехать на переподготовку, командир роты охраны и обороны части предложил кандидатам в зенитчики заплатить по 50 тысяч рублей», — передает «Коммерсант». В ходе судебного разбирательства по делу выяснилось, что передача денег осуществлялась через посредника, который сначала депонировал их на банковский счет своей супруги в Сбербанке, а затем отдал их наличными капитану. Отмечено, что один из военнослужащих передавал необходимую сумму частями, потому что нужного количества денег у него оказалось.
Следователи выяснили, что военные стремились получить высокооплачиваемую и престижную специальность, надеясь служить на ЗРПК «Панцирь» на фронте спецоперации или поблизости, а также получать премии и награды за успешное выполнение боевых операций. Незаконные финансовые операции стали известны благодаря работе сотрудников военной контрразведки ФСБ. По их материалам Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против обвиняемого капитана по факту получения им трех взяток в соответствии со статьей 290 УК РФ.
Капитан признал свою вину, объяснив, что средства шли на покрытие личных расходов по ремонту казармы. При этом в материалах дела указывается, что деньги тратились на личные нужды. В отношении лиц, передавших взятки, уголовное преследование было прекращено, и они были признаны свидетелями по делу.
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