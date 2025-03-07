Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом в РФ) готов к закрытию своего благотворительного фонда по инициативе управления Минюста РФ по Свердловской области. При этом он уверен, что оснований для ликвидации проекта нет.
«Я свою страну знаю хорошо, я к многим вариантам морально готов, но, конечно, будет не хватать. Но, с другой стороны, там нет вообще никаких оснований для закрытия», — сказал Ройзман для telegram-канала «УралLive», которым занимается его бывший соратник.
Он пояснил, что является как создателем фонда, так и его волонтером, не получая оттуда зарплаты и не занимаясь распределением денег. «Если не будет фонда, я буду заниматься своими делами», — подчеркнул экс-чиновник, отметив лишь то, что без проекта больше не сможет также помогать людям.
Сотрудники областного управления Минюста инициировали проверку 30 сентября 2024 года. Она продлилась 20 дней. В ходе нее выявлено девять нарушений. Фонд обвинили в получении нерегистрируемых доходов от иностранных источников, нецелевом израсходовании бюджета (якобы часть средств ушла на ремонт авто, в которое въехал Ройзман в 2023-м), отсутствии сметы на ряд благотворительных программ. Представители организации заявили, что проверка прошла с «грубыми нарушениями», и подали встречный иск о признании решения Минюста о ликвидации недействительным.
*Евгений Ройзман — признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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