В самарском цирке рухнула трибуна со зрителями, есть пострадавшие

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Не менее пяти человек пострадали при ЧП в цирке Нефтегорска (архивное фото)
Не менее пяти человек пострадали при ЧП в цирке Нефтегорска (архивное фото) Фото:

В Нефтегорске Самарской области в цирке рухнула трибуна со зрителями. Пострадали не менее пяти человек, в том числе трое детей, сообщают оперативные службы.

«Пять человек, из них трое детей, пострадали при обрушении сидений в передвижном цирке», — передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По информации РЕН ТВ, на трибуне находились 20 зрителей, она рухнула с трехметровой высоты.

ЧП произошло в ходе представления в передвижном цирке. Его прервали. Всего на представлении было около 350 зрителей. Причины ЧП устанавливаются.

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В Нефтегорске Самарской области в цирке рухнула трибуна со зрителями. Пострадали не менее пяти человек, в том числе трое детей, сообщают оперативные службы. «Пять человек, из них трое детей, пострадали при обрушении сидений в передвижном цирке», — передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По информации РЕН ТВ, на трибуне находились 20 зрителей, она рухнула с трехметровой высоты. ЧП произошло в ходе представления в передвижном цирке. Его прервали. Всего на представлении было около 350 зрителей. Причины ЧП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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