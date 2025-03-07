В самарском цирке рухнула трибуна со зрителями, есть пострадавшие

В Нефтегорске Самарской области в цирке рухнула трибуна со зрителями. Пострадали не менее пяти человек, в том числе трое детей, сообщают оперативные службы.
«Пять человек, из них трое детей, пострадали при обрушении сидений в передвижном цирке», — передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По информации РЕН ТВ, на трибуне находились 20 зрителей, она рухнула с трехметровой высоты.
ЧП произошло в ходе представления в передвижном цирке. Его прервали. Всего на представлении было около 350 зрителей. Причины ЧП устанавливаются.
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