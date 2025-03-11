Лавров: Зеленский требует от США гарантии применения ядерного оружия против РФ

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Лавров заявил, что Зеленский не хочет перемирия
Лавров заявил, что Зеленский не хочет перемирия Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский требует от Соединенных Штатов гарантий применения ядерного оружия против России. Об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу.

«Зеленский публично заявляет, что он не хочет перемирия, пока американцы не дадут ему гарантий, что они разбомбят Россию ядерным оружием, он примерно так вопрос ставит», — подчеркнул Лавров. Его слова передает издание Лента.ру.

Кроме того, глава МИД РФ прокомментировал предложения о вводе иностранных миротворческих сил на территорию Украины. По его словам, эти инициативы можно рассматривать как попытку поддержать украинское правительство, которое сталкивается с внутренним недовольством народа.

Ранее стало известно, что чиновники США не готовы обсуждать запросы Украины о восстановлении границ, как они были до 2014 и 2022 годов. Об этом сообщало Sky News. Там отметили, что Киеву придется пойти на уступки в ходе переговоров с Вашингтоном по мирному урегулированию ситуации на Украине.

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Украинский лидер Владимир Зеленский требует от Соединенных Штатов гарантий применения ядерного оружия против России. Об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу. «Зеленский публично заявляет, что он не хочет перемирия, пока американцы не дадут ему гарантий, что они разбомбят Россию ядерным оружием, он примерно так вопрос ставит», — подчеркнул Лавров. Его слова передает издание Лента.ру. Кроме того, глава МИД РФ прокомментировал предложения о вводе иностранных миротворческих сил на территорию Украины. По его словам, эти инициативы можно рассматривать как попытку поддержать украинское правительство, которое сталкивается с внутренним недовольством народа. Ранее стало известно, что чиновники США не готовы обсуждать запросы Украины о восстановлении границ, как они были до 2014 и 2022 годов. Об этом сообщало Sky News. Там отметили, что Киеву придется пойти на уступки в ходе переговоров с Вашингтоном по мирному урегулированию ситуации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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