Украинский лидер Владимир Зеленский требует от Соединенных Штатов гарантий применения ядерного оружия против России. Об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу.
«Зеленский публично заявляет, что он не хочет перемирия, пока американцы не дадут ему гарантий, что они разбомбят Россию ядерным оружием, он примерно так вопрос ставит», — подчеркнул Лавров. Его слова передает издание Лента.ру.
Кроме того, глава МИД РФ прокомментировал предложения о вводе иностранных миротворческих сил на территорию Украины. По его словам, эти инициативы можно рассматривать как попытку поддержать украинское правительство, которое сталкивается с внутренним недовольством народа.
Ранее стало известно, что чиновники США не готовы обсуждать запросы Украины о восстановлении границ, как они были до 2014 и 2022 годов. Об этом сообщало Sky News. Там отметили, что Киеву придется пойти на уступки в ходе переговоров с Вашингтоном по мирному урегулированию ситуации на Украине.
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