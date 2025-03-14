В МВД призвали не верить мошенникам, которые говорят о конце СВО

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В МВД сообщили о новом виде мошенничества в Telegram с заголовками об окончании СВО
В МВД сообщили о новом виде мошенничества в Telegram с заголовками об окончании СВО Фото:

МВД России предупреждает о новой волне фишинговых атак с использованием сообщений о якобы окончании военной операции на Украине. Представители управления по борьбе с киберпреступлениями заявили, что мошенники активно используют платформу Telegram для распространения своих рассылок.

«Злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель — похищение денег», — подчеркнули в управлении МВД. Информацию об новой схеме представители ведомства разместили в официальном telegram-канале УБК МВД России. В качестве примера в ведомстве привели фишинговое сообщение с заголовком: «Вам нагло врут, когда говорят, что СВО закончится в 2025 году», которое содержит ссылку на несуществующую статью.

Фишинг — один из видов интернет-мошенничества, основной целью которого является незаконное получение личной информации пользователей, включая пароли, номера кредитных карт и данные банковских счетов. Для этого мошенники разрабатывают фальшивые веб-сайты, которые внешне копируют оформление и функционал реальных страниц известных брендов, рассчитывая на то, что пользователи, не распознав подделку, предоставят свои конфиденциальные данные.

В МВД также дали рекомендации, как защититься от подобных атак. Ведомство призывает граждан всегда проверять источник информации и быть особенно осторожными с материалами, вызывающими сильные эмоции, такие как страх или удивление.

Ранее эксперты поделились, какие атаки кибермошенников самые опасные. Среди них оказались гибридные атаки с использованием методов социальной инженерии.

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МВД России предупреждает о новой волне фишинговых атак с использованием сообщений о якобы окончании военной операции на Украине. Представители управления по борьбе с киберпреступлениями заявили, что мошенники активно используют платформу Telegram для распространения своих рассылок. «Злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель — похищение денег», — подчеркнули в управлении МВД. Информацию об новой схеме представители ведомства разместили в официальном telegram-канале УБК МВД России. В качестве примера в ведомстве привели фишинговое сообщение с заголовком: «Вам нагло врут, когда говорят, что СВО закончится в 2025 году», которое содержит ссылку на несуществующую статью. В МВД также дали рекомендации, как защититься от подобных атак. Ведомство призывает граждан всегда проверять источник информации и быть особенно осторожными с материалами, вызывающими сильные эмоции, такие как страх или удивление. Ранее эксперты поделились, какие атаки кибермошенников самые опасные. Среди них оказались гибридные атаки с использованием методов социальной инженерии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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