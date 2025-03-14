В МВД призвали не верить мошенникам, которые говорят о конце СВО

МВД России предупреждает о новой волне фишинговых атак с использованием сообщений о якобы окончании военной операции на Украине. Представители управления по борьбе с киберпреступлениями заявили, что мошенники активно используют платформу Telegram для распространения своих рассылок.
«Злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель — похищение денег», — подчеркнули в управлении МВД. Информацию об новой схеме представители ведомства разместили в официальном telegram-канале УБК МВД России. В качестве примера в ведомстве привели фишинговое сообщение с заголовком: «Вам нагло врут, когда говорят, что СВО закончится в 2025 году», которое содержит ссылку на несуществующую статью.
Фишинг — один из видов интернет-мошенничества, основной целью которого является незаконное получение личной информации пользователей, включая пароли, номера кредитных карт и данные банковских счетов. Для этого мошенники разрабатывают фальшивые веб-сайты, которые внешне копируют оформление и функционал реальных страниц известных брендов, рассчитывая на то, что пользователи, не распознав подделку, предоставят свои конфиденциальные данные.
В МВД также дали рекомендации, как защититься от подобных атак. Ведомство призывает граждан всегда проверять источник информации и быть особенно осторожными с материалами, вызывающими сильные эмоции, такие как страх или удивление.
Ранее эксперты поделились, какие атаки кибермошенников самые опасные. Среди них оказались гибридные атаки с использованием методов социальной инженерии.
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