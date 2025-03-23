Чем рискованно оформление банковской карты на подростка

Подросток, на которого оформлена карта, может быть обманут мошенниками с помощью возможности «легкого» заработка. Поэтому Центральный банк РФ обязует кредитно-финансовые организации уведомлять родителей о трансакциях, которые совершают их дети, сообщил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.
«В последнее время растет количество подростков, вовлеченных в транзитные операции мошенников, и соблазна „легкого“ заработка на дропперских операциях не так легко избежать, Банк России и принял решение об обязанности банков уведомлять родителей о трансакциях по картам их детей», — рассказал Эльман Мехтиев в беседе с «Известиями». Он подчеркнул, что в оформлении карты на подростка кроется самый большой риск бесконтрольного использования им платежных инструментов.
Мехтиев также акцентировал внимание на необходимости введения постепенных мер для финансовой самостоятельности подростка. Родителям следует начинать с небольших сумм и простых инструментов и далее увеличивать их. Эксперт отметил, что родителям стоит вместе с их детьми анализировать доходы и расходы и увязывать результат анализа с целями, которых следовало достичь. По словам Мехтиева, это позволит не только обучать детей управлению своими средствами, но и делает процесс контроля расходов более прозрачным и понятным для родителей, что особенно важно в контексте возрастающих рисков финансовых махинаций.
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