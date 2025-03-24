Шторм продолжается: как долго продлится магнитная буря — прогноз на 25 марта

За последние несколько дней на Землю обрушилось сразу несколько мощных магнитных бурь. Ученые предупреждают, что шторм продлится еще несколько дней. О том, чего ждать метеозависимым 25 марта 2025 года — в материале URA.RU.
Вспышки на солнце 25 марта 2025
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, сейчас активность на Солнце находится на умеренном «желтом» уровне. За последние несколько дней эксперты обнаружили всего шесть вспышек класса С на звезде.
Ученые отметили, что всплеск геомагнитной активности на Земле произошел из-за крупного выброса массы от Солнца 21 марта. «Несмотря на средний балл вспышки, измерения, проведённые вблизи Солнца, показали исключительно высокую скорость и массу выброса — возможно, самые большие значения в этом году», — отметили эксперты Лаборатории солнечной активности.
Магнитная буря 25 марта 2025
По прогнозам ученых, в понедельник 25 марта всплеск геомагнитной активности начнется вечером. Примерно в 18 часов по московскому времени уровень магнитосферы Земли подскочит до «красного» уровня. Магнитная буря продлится до 6 утра следующего дня. Ученые оценивают вероятность магнитной бури в 80%. Шанс того, что магнитосфера Земли останется спокойной — всего 5%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Ученые предполагают, что геомагнитный шторм продлится до 26 марта, после чего уровень активности магнитосферы вернется к нормальным значениям. Но начиная с 5 апреля на Земле вновь ожидаются магнитные бури. Всплеск геомагнитной активности продлится десять дней — до 15 апреля. Еще одну магнитную бурю эксперты прогнозируют 22 апреля.
Атмосферное давление 25 марта
По информации Гидрометцентра России, во вторник 25 марта давление составит 750 мм ртутного столба в Москве. В Санкт-Петербурге показатели окажутся немного выше — 754 мм ртутного столба.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, влияют ли магнитные бури на здоровье человека. Тем не менее, по словам невролога Юлии Карауловой, примерно 20-30% населения Земли ощущают слабость из-за изменений в окружающей среде.
«Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде. Люди, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной системы, в том числе, гормональные расстройства, находятся в группе риска и в большей степени рискуют испытать неприятные симптомы», — объяснила URA.RU Юлия Караулова.
Столкнувшись с магнитной бурей, метеозависимые люди зачастую ощущают:
- изменение уровня артериального давления;
- появление тревожности;
- учащение частоты пульса;
- головокружение;
- общую слабость;
- головную боль;
- дрожь в конечностях;
- обострение хронических заболеваний.
Как спастись метеозависимым
По словам эксперта, самый лучший способ справиться с метеозависимостью — изменить свой образ жизни. Регулярные занятия спортом, хороший сон, правильное питание, отказ от алкоголя и других вредных веществ — все это поможет настроить свою вегетативную систему, чтобы она адекватно реагировала на изменение в окружающей среде.
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