15 апреля 2025

В Петербурге собака отправила в больницу восьмилетнюю девочку и пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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Собака была в сопровождении своего владельца
Собака была в сопровождении своего владельца Фото:

В Кировском районе Петербурга На восьмилетнюю девочку и 81-летнюю пенсионерку напала собака. Они были госпитализированы. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Пожилая женщина и девочка стали жертвами нападения собаки на улице Лёни Голикова в Петербурге. Инцидент произошел накануне в пять часов вечера», — пишет «Фонтанка». Собака была не одна, а в сопровождении своего владельца, который, по словам свидетелей, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Медицинская помощь была оказана обеим жертвам (не являются родственниками). Восьмилетняя девочка получила укушенные раны обеих голеней, а также открытые раны. После оказания первой помощи ее оставили на лечение в стационаре первой детской больницы города, где ее состояние оценивается как удовлетворительное. Пенсионерка получила множественные укушенные раны на руках и бедрах, а также закрытый перелом обеих кистей. Ее также госпитализировали для дальнейшего лечения и наблюдения.

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В Кировском районе Петербурга На восьмилетнюю девочку и 81-летнюю пенсионерку напала собака. Они были госпитализированы. Об этом сообщает «Фонтанка». «Пожилая женщина и девочка стали жертвами нападения собаки на улице Лёни Голикова в Петербурге. Инцидент произошел накануне в пять часов вечера», — пишет «Фонтанка». Собака была не одна, а в сопровождении своего владельца, который, по словам свидетелей, находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинская помощь была оказана обеим жертвам (не являются родственниками). Восьмилетняя девочка получила укушенные раны обеих голеней, а также открытые раны. После оказания первой помощи ее оставили на лечение в стационаре первой детской больницы города, где ее состояние оценивается как удовлетворительное. Пенсионерка получила множественные укушенные раны на руках и бедрах, а также закрытый перелом обеих кистей. Ее также госпитализировали для дальнейшего лечения и наблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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