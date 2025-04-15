В Петербурге собака отправила в больницу восьмилетнюю девочку и пенсионерку

В Кировском районе Петербурга На восьмилетнюю девочку и 81-летнюю пенсионерку напала собака. Они были госпитализированы. Об этом сообщает «Фонтанка».
«Пожилая женщина и девочка стали жертвами нападения собаки на улице Лёни Голикова в Петербурге. Инцидент произошел накануне в пять часов вечера», — пишет «Фонтанка». Собака была не одна, а в сопровождении своего владельца, который, по словам свидетелей, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Медицинская помощь была оказана обеим жертвам (не являются родственниками). Восьмилетняя девочка получила укушенные раны обеих голеней, а также открытые раны. После оказания первой помощи ее оставили на лечение в стационаре первой детской больницы города, где ее состояние оценивается как удовлетворительное. Пенсионерка получила множественные укушенные раны на руках и бедрах, а также закрытый перелом обеих кистей. Ее также госпитализировали для дальнейшего лечения и наблюдения.
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