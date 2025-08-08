Суд арестовал писателя Быкова*

Писатель Дмитрий Быков (признан Минюст РФ иностранным агентом) был заочно арестован 8 августа Черемушкинским судом Москвы. Писателю вменяются статьи УК о распространении фейков о российской армии и об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Быкова», — сообщили в суде, передает корреспондент РИА Новости. 8 августа следствие просило заочно арестовать Быкова.
Уголовное дело в отношении Быкова возбудили в апреле. Писатель живет в США с осени 2021 года, а в июле 2022 был внесен в реестр иностранных агентов.
*- признан Минюстом РФ иностранным агентом
