«Водил всех за нос»: Бледанс рассказала, как Панайотову удалось победить в «Маске»

Результаты очередного сезона «Маски» оказались весьма неожиданными. Победу в проекте сенсационно одержал Вождь, под маской которого скрывался певец Александр Панайотов. Другая участница программы, Эвелина Бледанс, в беседе с нашими корреспондентом URA.RU рассказала, как Панайотову удалось победить в шоу.
«Саша, конечно, очень искусно маскировался, — продолжает Бледанс. — Весь проект водил всех за нос, фактически до самого победного конца скрывал свой голос. Я думаю, что именно благодаря этому ему удалось победить».
Бледанс говорит: для нее, как и для телезрителей, итоги «Маски» оказались неожиданными. Актриса не предполагала, что одержать победу удастся Вождю.
«Я прекрасно помню, как все начиналось, — говорит Эвелина. — Вождь для нас был вообще не конкурент. Мы его даже и не рассматривали в качестве соперника. Его несколько раз номинировали в самом начале проекте. Мы вообще думали, что под маской Вождя скрывается какой-то танцор. Предполагали, что там — Мигель».
Впрочем, несмотря на итоги шоу, актриса уверена: лучшей в этом сезоне стала ее Страусильда. Очень уж много комплиментов получила она в свой адрес в ходе проекта.
«У нас был Сокол фаворитом, — делится Бледанс. — Мы все думали, что именно он одержит победу. Но карты легли по-другому, и он вдруг оказался на третьем месте. Это было удивительно, конечно. А я лично болела за Далматина. Хотя народ всегда считал, что лучшая в этом сезоне — Страусильда. Сколько эпитетов и теплых слов в ее адрес я услышала за время участия в проекте! Честно скажу, что за свою карьеру я, наверное, не слышала столько теплых слов, сколько в этот раз.
Артистка призналась, что участие в «Маске» далось ей очень непросто. По словам звезды, на проекте она стала испытывать панические атаки. Бледанс говорит: она не ожидала, что выступать в маске ей будет так тяжело.
«Я уже тридцать с лишним лет на сцене, — говорит Эвелина. — У меня сложная профессия: ненормированный рабочий день, вечные недосыпания, перелеты, переезды… Никогда мне не было так сложно, как в костюме Страусильды.
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