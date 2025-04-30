«Водил всех за нос»: Бледанс рассказала, как Панайотову удалось победить в «Маске»

Эвелина Бледанс: Панайотов победил в «Маске», потому что хорошо маскировался
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Эвелина Бледанс оценила победу Панайотова на шоу «Маска»
Эвелина Бледанс оценила победу Панайотова на шоу «Маска» Фото:

Результаты очередного сезона «Маски» оказались весьма неожиданными. Победу в проекте сенсационно одержал Вождь, под маской которого скрывался певец Александр Панайотов. Другая участница программы, Эвелина Бледанс, в беседе с нашими корреспондентом URA.RU рассказала, как Панайотову удалось победить в шоу.

«Саша, конечно, очень искусно маскировался, — продолжает Бледанс. — Весь проект водил всех за нос, фактически до самого победного конца скрывал свой голос. Я думаю, что именно благодаря этому ему удалось победить».

Бледанс говорит: для нее, как и для телезрителей, итоги «Маски» оказались неожиданными. Актриса не предполагала, что одержать победу удастся Вождю.

«Я прекрасно помню, как все начиналось, — говорит Эвелина. — Вождь для нас был вообще не конкурент. Мы его даже и не рассматривали в качестве соперника. Его несколько раз номинировали в самом начале проекте. Мы вообще думали, что под маской Вождя скрывается какой-то танцор. Предполагали, что там — Мигель».

Впрочем, несмотря на итоги шоу, актриса уверена: лучшей в этом сезоне стала ее Страусильда. Очень уж много комплиментов получила она в свой адрес в ходе проекта.

«У нас был Сокол фаворитом, — делится Бледанс. — Мы все думали, что именно он одержит победу. Но карты легли по-другому, и он вдруг оказался на третьем месте. Это было удивительно, конечно. А я лично болела за Далматина. Хотя народ всегда считал, что лучшая в этом сезоне — Страусильда. Сколько эпитетов и теплых слов в ее адрес я услышала за время участия в проекте! Честно скажу, что за свою карьеру я, наверное, не слышала столько теплых слов, сколько в этот раз.

Артистка призналась, что участие в «Маске» далось ей очень непросто. По словам звезды, на проекте она стала испытывать панические атаки. Бледанс говорит: она не ожидала, что выступать в маске ей будет так тяжело.

«Я уже тридцать с лишним лет на сцене, — говорит Эвелина. — У меня сложная профессия: ненормированный рабочий день, вечные недосыпания, перелеты, переезды… Никогда мне не было так сложно, как в костюме Страусильды.

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Результаты очередного сезона «Маски» оказались весьма неожиданными. Победу в проекте сенсационно одержал Вождь, под маской которого скрывался певец Александр Панайотов. Другая участница программы, Эвелина Бледанс, в беседе с нашими корреспондентом URA.RU рассказала, как Панайотову удалось победить в шоу. «Саша, конечно, очень искусно маскировался, — продолжает Бледанс. — Весь проект водил всех за нос, фактически до самого победного конца скрывал свой голос. Я думаю, что именно благодаря этому ему удалось победить». Бледанс говорит: для нее, как и для телезрителей, итоги «Маски» оказались неожиданными. Актриса не предполагала, что одержать победу удастся Вождю. «Я прекрасно помню, как все начиналось, — говорит Эвелина. — Вождь для нас был вообще не конкурент. Мы его даже и не рассматривали в качестве соперника. Его несколько раз номинировали в самом начале проекте. Мы вообще думали, что под маской Вождя скрывается какой-то танцор. Предполагали, что там — Мигель». Впрочем, несмотря на итоги шоу, актриса уверена: лучшей в этом сезоне стала ее Страусильда. Очень уж много комплиментов получила она в свой адрес в ходе проекта. «У нас был Сокол фаворитом, — делится Бледанс. — Мы все думали, что именно он одержит победу. Но карты легли по-другому, и он вдруг оказался на третьем месте. Это было удивительно, конечно. А я лично болела за Далматина. Хотя народ всегда считал, что лучшая в этом сезоне — Страусильда. Сколько эпитетов и теплых слов в ее адрес я услышала за время участия в проекте! Честно скажу, что за свою карьеру я, наверное, не слышала столько теплых слов, сколько в этот раз. Артистка призналась, что участие в «Маске» далось ей очень непросто. По словам звезды, на проекте она стала испытывать панические атаки. Бледанс говорит: она не ожидала, что выступать в маске ей будет так тяжело. «Я уже тридцать с лишним лет на сцене, — говорит Эвелина. — У меня сложная профессия: ненормированный рабочий день, вечные недосыпания, перелеты, переезды… Никогда мне не было так сложно, как в костюме Страусильды.
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